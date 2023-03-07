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У мережі з’явилося інтерв'ю з Гонгадзе, записане в Тбілісі одразу після падіння Сухумі (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У мережі з’явилося інтерв'ю з Гонгадзе, записане в Тбілісі одразу після падіння Сухумі (відео)
фото: скріншот відео

В інтерв'ю Гонгадзе розповідав про бої за Сухумі

Ексжурналіст «Радіо Свобода» Віктор Міняйло оприлюднив інтерв'ю з українським журналістом та опозиціонером Георгієм Гонзадзе, записане в Тбілісі одразу після падіння Сухумі 1993 року.

У коментарі Інституту масової інформації Міняйло зазначив, що це відео демонструвалось і раніше, але ще до того, як в Україні з'явився інтернет. Зараз у мережі можна побачити окремі уривки того відео, але без зазначення авторства.

«Оператор Ігор Шумов. У Гії ще рука в гіпсі, саме за цим пораненням у 2002 році ідентифікують так зване таращанське тіло. Уривки відео давно гуляють інтернетом, але авторство всі скромно замовчують», – зауважив журналіст в описі до відео на своєму YouTube-каналі. 

Як відомо, Георгій Гонгазде зник 16 вересня 2000 року. 2 листопада в Таращанському лісі знайшли обезголовлене тіло, в якому друзі та родичі впізнали тіло журналіста. Однак лише у лютому 2001 року Генеральна прокуратура визнала факт смерті журналіста та порушила справу за статтею «Навмисне вбивство». І тільки у вересні 2002 року Генпрокуратура визнала, що знайдене в Таращанському лісі тіло належить Гонгадзе.

У 2009 році в Київській області були виявлені останки черепа, які належали зниклому журналісту. Проте мати Георгія Гонгадзе до останнього не вірила, що знайдені останки належать її синові, тому його поховали лише 22 березня 2016 року.

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Теги: вбивство журналіст Георгій Гонгадзе

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