Новий тренд «напіввесілля» набирає популярності в Туреччині

Турки почали економити на весіллі і, навіть, вигадали новий формат одруження

Останнім часом витрати на весілля у Туреччині значно зросли, що призвело до зростання інтересу до більш бюджетних та компактних варіантів весільних урочистостей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Habertürk.

Один із таких варіантів, який набирає популярності в країні, – це так зване «напіввесілля», тривалість якого становить лише дві години. Організатори весіль у Туреччині пропонують людям цей формат як альтернативу традиційним пишним торжествам, які можуть тривати цілий день та вимагати великих фінансових вкладень.

«Напіввесілля» – це короткий, але стильний захід, де пара може провести символічну церемонію, влаштувати невеликий бенкет і насолодитися важливим моментом у колі близьких друзів і родичів, при цьому істотно скоротивши витрати.

Такий формат весілля включає в себе ключові елементи традиційних святкувань у Туреччині, такі як обмін підписами, потім церемонія вручення прикрас та грошей від гостей та родичів, перший танець, а також фотосесія і розрізання торта.

Новий тренд особливо привабливий для молодих пар, які хочуть провести важливий день у своєму житті, але при цьому не потонути у боргах чи надто великих витратах. «Напіввесілля» – це не тільки економія, а й можливість більш особистої, інтимної атмосфери для пари та гостей.

При цьому обійдеться така церемонія у Стамбулі тривалістю 2 години приблизно 120 тис. лір (131 тис. грн), тоді як середня вартість весілля повноцінного весілля у цьому місті може становити 400 тис лір (437 тис. грн).

Нагадаємо, на тлі падіння курсу ліри до нового історичного мінімуму Центробанк Туреччини провів інтервенцію на валютному ринку. За перші три дні протестів у країні через арешт мера Стамбула та головного суперника Ердогана на майбутніх виборах, валютні резерви регулятора скоротилися до $32,4 млрд.