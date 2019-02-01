Джастин Бибер запустил свой собственный бренд



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Джастин Бибер Hochu.ua

Джастин Бибер стал новой суперзвездой, превратившейся в дизайнера

После нескольких месяцев загадочных постов в своем Instagram поп-певец, так любящий домашние тапочки, официально выпустил дебютную коллекцию под именем Drew House, его ретро-вдохновленного и молодежного бренда одежды. Название лейбла походит от второго имени музыканта.

Несколько месяцев Бибер появлялся во множестве товаров под маркой Drew, от ярко-желтых толстовок до белых гостиничных тапочек, не говоря уже о подвеске в виде смайлика, усыпанной стразами. Король мешковатых футболок и спортивных шорт относительно скромен по отношению к своим fashion-начинаниям – он официально не анонсирует и не продвигает линейку.

Коллекция разделена между двумя мини-капсулами. Первая включает в себя вельветовые брюки, шорты и мешковатые топы, большинство из которых относительно не брендированы, за исключением шортов, на промежности которых красуется надпись DREW. Вторая половина коллекции – это цветные футболки и толстовки с логотипом в виде смайлика. Если первая часть коллекции выглядит простой и утилитарной, и выполнена в самом популярном оттенке сезона весна-лето 2019, то вторая – это та одежда, которую любит носить сам Бибер.

Цена товаров колеблется от 48 до 148 долларов – цены, которые не слишком далеки от других современных торговых марок уличной одежды. Несмотря на сравнение с Yeezy Канье Уэста, одежда Drew House скорее вдохновлена чем-то вроде Golf Wang – брендом Tyler, The Creator. «Носи, как будто тебе все равно» – чрезвычайно точный слоган бренда для неряшливого стиля, которым Бибер прославился за последние годы. Время покажет, насколько успешным будет Drew House, но одно из преимуществ быть мировой поп-звездой означает, что все, что вы представите под своим именем, будет продаваться само собой. Так, за сутки, все единицы из первой коллекции уже sold out.

Джерело: vogue.ua