Дженнифер Лопес сменила четыре пикантных наряда за 12 минут (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На сцене также появилась 11-летняя дочь Джей Ло, которая вместе с хором и знаменитой мамой исполнила одну из песен Фото: Legion-Media

50-летняя звезда затмила Шакиру

Выступления Дженнифер Лопес и Шакиры в перерыве финала Super Bowl ждали, пожалуй, с большим нетерпением, чем саму игру. Поп-дивы не разочаровали болельщиков и зрителей. Первой на сцене появилась Шакира в роскошном блестящем красном ансамбле из топа и юбки, отделанных бисером, пайетками и бахромой. После зажигательного выступления с гитарой артистка отсоединила нижнюю часть топа, оставшись в бра.

Дженнифер Лопес появилась перед зрителями в сексуальном черном кожаном наряде с длинной розовой юбкой, но тут же отстегнула ее, оставшись в одном боди с заклепками. Вскоре поп-дива скинула с себя этот наряд и предстала перед зрителями в прозрачном комбинезоне с серебряными вставками.