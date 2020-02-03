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    Дженнифер Лопес сменила четыре пикантных наряда за 12 минут (фото)

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    <p>На сцене также появилась 11-летняя дочь Джей Ло, которая вместе с хором и знаменитой мамой исполнила одну из песен</p> <div></div> - Дженнифер Лопес сменила четыре пикантных наряда за 12 минут (фото)

    На сцене также появилась 11-летняя дочь Джей Ло, которая вместе с хором и знаменитой мамой исполнила одну из песен

    Фото: Legion-Media

    50-летняя звезда затмила Шакиру

    Выступления Дженнифер Лопес и Шакиры в перерыве финала Super Bowl ждали, пожалуй, с большим нетерпением, чем саму игру. Поп-дивы не разочаровали болельщиков и зрителей. Первой на сцене появилась Шакира в роскошном блестящем красном ансамбле из топа и юбки, отделанных бисером, пайетками и бахромой. После зажигательного выступления с гитарой артистка отсоединила нижнюю часть топа, оставшись в бра.

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    Дженнифер Лопес сменила четыре пикантных наряда за 12 минут (фото)
    Дженнифер Лопес сменила четыре пикантных наряда за 12 минут (фото)
    Дженнифер Лопес сменила четыре пикантных наряда за 12 минут (фото)
    Дженнифер Лопес сменила четыре пикантных наряда за 12 минут (фото)
    Дженнифер Лопес сменила четыре пикантных наряда за 12 минут (фото)
    Дженнифер Лопес сменила четыре пикантных наряда за 12 минут (фото)
    Фото: Legion-Media

    Дженнифер Лопес появилась перед зрителями в сексуальном черном кожаном наряде с длинной розовой юбкой, но тут же отстегнула ее, оставшись в одном боди с заклепками. Вскоре поп-дива скинула с себя этот наряд и предстала перед зрителями в прозрачном комбинезоне с серебряными вставками.

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