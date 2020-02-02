$600 долларов в день: Меган Маркл нашла новую работу



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Жену принца Гарри пригласили стать ведущей канадского шоу

В программе бывшая герцогиня Сассекская будет выполнять роль наставника, помогая ее участникам дельными советами

До того, как стать женой принца Гарри, Меган Маркл работала актрисой, причем довольно успешно. После отказа от титула звезда решила возобновить карьеру. Недавно Меган подписала контракт с Disney на озвучивание мультипликационных проектов, сообщило издание The Times. Предположительно, голос герцогини услышат из уст одной из диснеевских принцесс.

Кроме того, Маркл заключила контракт с одним из канадских телевизионных шоу, посвященных повторному замужеству. В программе она будет выполнять роль наставника, помогая ее участникам дельными советами, написало Page Six. По правилам шоу, в нем участвуют пары с неудачными свадьбами в прошлом. Задача программы – превратить их второе торжество в праздник мечты. Руководство телевизионного проекта справедливо решило, что Меган как никто другой умеет это делать.