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    Фото

    Дженнифер Лопес восхитила внешним видом в эффектных нарядах

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    Дженнифер Лопес восхитила внешним видом в эффектных нарядах
    Дженнифер Лопес

    Красавице удалось продемонстрировать свою безупречную форму и цветущий внешний вид

    Певица показала несколько фото, где позирует в необычных стильных нарядах на шоу World of Dance.

    Первый образ составили необычного кроя платье от Versace: с черным корсетом, тонким ремешком на талии и голубой рубашкой под ним, расшитой растительным орнаментом из бисера. А также босоножки на умопомрачительных шпильках, прямоугольной формы золотистые серьги и множество колец.

    Идеальным завершением к наряду стала гладкая укладка, макияж в нейтральных тонах, а также кислотного оттенка маникюр. Дженнифер показала фото вблизи, покорив своих поклонников молодым внешним видом. А в сториз опубликовала фото в полный рост – там она сумела показать и все достоинства своей фигуры.

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    instagram.com/chrisappleton1
    instagram.com/chrisappleton1
    instagram.com/chrisappleton1

    Второй образ получился не менее стильным: певица красуется в классическом твидовом костюме от Chanel в черно-белую клетку. Дополняют его масса аксессуаров – в духе культового дома: цепочек, жемчужных бус, серьг и подвесок с эмблемой марки.

    Макияж в этот раз ей сделали с выразительными коричневыми smoky eyes и чувственными губами, а волосы уложили легкой волной.

    знаменитости фотография певица Дженнифер Лопес волосы
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