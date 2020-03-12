Дженнифер Лопес восхитила внешним видом в эффектных нарядах



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Дженнифер Лопес

Красавице удалось продемонстрировать свою безупречную форму и цветущий внешний вид

Певица показала несколько фото, где позирует в необычных стильных нарядах на шоу World of Dance.

Первый образ составили необычного кроя платье от Versace: с черным корсетом, тонким ремешком на талии и голубой рубашкой под ним, расшитой растительным орнаментом из бисера. А также босоножки на умопомрачительных шпильках, прямоугольной формы золотистые серьги и множество колец.

Идеальным завершением к наряду стала гладкая укладка, макияж в нейтральных тонах, а также кислотного оттенка маникюр. Дженнифер показала фото вблизи, покорив своих поклонников молодым внешним видом. А в сториз опубликовала фото в полный рост – там она сумела показать и все достоинства своей фигуры.

Второй образ получился не менее стильным: певица красуется в классическом твидовом костюме от Chanel в черно-белую клетку. Дополняют его масса аксессуаров – в духе культового дома: цепочек, жемчужных бус, серьг и подвесок с эмблемой марки.

Макияж в этот раз ей сделали с выразительными коричневыми smoky eyes и чувственными губами, а волосы уложили легкой волной.