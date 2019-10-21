Дженнифер Лопес выходит замуж: фото со съемок фильма «Женись на мне»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

vogue.ua

На выходных Дженнифер Лопес была замечена на Манхэттене в роскошном свадебном платье

Стало известно, что прямо сейчас в Нью-Йорке проходят съемки романтической комедии «Женись на мне» (Marry Me), где Дженнифер Лопес играет главную роль.

Пышное платье Zuhair Murad с длинным шлейфом, вышивкой и вуалью – часть образа.

В фильме Джей Ло играет певицу по имени Кэт Вальдес, которая буквально за несколько минут до своей свадьбы в Мэдисон Сквер Гарден узнает, что ее жених, рок-звезда, которого играет колумбийский музыкант Малума, изменял ей со своей ассистенткой.

В ярости девушка решает выйти замуж за первого встречного – им становится случайный парень из толпы, которого в фильме играет актер Оуэн Уилсон.

Режиссер фильма – Кэт Койро, которая работала над сериалами «Моцарт в джунглях» и «Бесстыжие». В мировой прокат фильм выходит в январе 2020 года.

Что касается самой Джей Ло, то, вероятно, вскоре она еще раз наденет свадебное платье, на это раз вполне серьезно.

В сентябре в узком кругу семьи и друзей певица и ее бойфренд, бейсболистом Алексом Родригесом, отпраздновали помолвку.

Джерело: vogue.ua