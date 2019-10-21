Дженнифер Лопес выходит замуж: фото со съемок фильма «Женись на мне»
На выходных Дженнифер Лопес была замечена на Манхэттене в роскошном свадебном платье
Стало известно, что прямо сейчас в Нью-Йорке проходят съемки романтической комедии «Женись на мне» (Marry Me), где Дженнифер Лопес играет главную роль.
Пышное платье Zuhair Murad с длинным шлейфом, вышивкой и вуалью – часть образа.
В фильме Джей Ло играет певицу по имени Кэт Вальдес, которая буквально за несколько минут до своей свадьбы в Мэдисон Сквер Гарден узнает, что ее жених, рок-звезда, которого играет колумбийский музыкант Малума, изменял ей со своей ассистенткой.
В ярости девушка решает выйти замуж за первого встречного – им становится случайный парень из толпы, которого в фильме играет актер Оуэн Уилсон.
Режиссер фильма – Кэт Койро, которая работала над сериалами «Моцарт в джунглях» и «Бесстыжие». В мировой прокат фильм выходит в январе 2020 года.
Что касается самой Джей Ло, то, вероятно, вскоре она еще раз наденет свадебное платье, на это раз вполне серьезно.
В сентябре в узком кругу семьи и друзей певица и ее бойфренд, бейсболистом Алексом Родригесом, отпраздновали помолвку.
Джерело: vogue.ua