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    Дженнифер Лопес выходит замуж: фото со съемок фильма «Женись на мне»

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    Дженнифер Лопес выходит замуж: фото со съемок фильма «Женись на мне»
    vogue.ua

    На выходных Дженнифер Лопес была замечена на Манхэттене в роскошном свадебном платье

    Стало известно, что прямо сейчас в Нью-Йорке проходят съемки романтической комедии «Женись на мне» (Marry Me), где Дженнифер Лопес играет главную роль. 

    Пышное платье  Zuhair Murad с длинным шлейфом, вышивкой и вуалью – часть образа.

    В фильме Джей Ло играет певицу по имени Кэт Вальдес, которая буквально за несколько минут до своей свадьбы в Мэдисон Сквер Гарден узнает, что ее жених, рок-звезда, которого играет колумбийский музыкант Малума, изменял ей со своей ассистенткой. 

    В ярости девушка решает выйти замуж за первого встречного – им становится случайный парень из толпы, которого  в фильме играет актер Оуэн Уилсон. 

    Режиссер фильма – Кэт Койро, которая работала над сериалами «Моцарт в джунглях» и «Бесстыжие». В мировой прокат фильм выходит в январе 2020 года.

    Что касается самой Джей Ло, то, вероятно, вскоре она еще раз наденет свадебное платье, на это раз вполне серьезно. 

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    vogue.ua
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    vogue.ua

    В сентябре в узком кругу семьи и друзей певица и ее бойфренд, бейсболистом Алексом Родригесом, отпраздновали помолвку.

    Джерело: vogue.ua

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