Первая леди показала стильный образ для визита в Японию

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

today.ua

Президент Владимир Зеленский с первой леди начали свой визит в Японию

Владимир Зеленский, президент Украины, вместе с Еленой Зеленской, первой леди страны, 21 октября, понедельник, прибыл с официальным визитом в Японию.

Зеленский будет присутствовать на интронизации императора Нарухито, а также примет участие в нескольких официальных встречах.

Пост с фотографиями, на которых президент приехал в Японию, опубликовали на странице Офиса президента в Facebook.

На фото запечатлели, как Владимир Зеленский вместе с супругой спускаются по трапу самолета, в аэропорту их ожидает японская сторона.

В пресс-службе президента Украины сообщали, что в программу визита Зеленского в Японию включили встречу с Синдзо Абэ, премьер-министром Японии.

Также должны состояться встречи с главами обеих палат японского парламента, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, главами Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

Для первого дня визита Елена выбрала темно-серый пиджак с вышитым на груди цветком. Пока Зеленская выложила в сеть только одно фото.

«Впереди - очень насыщенные дни. Пользуясь случаем, я планирую посетить Центр здоровья, ознакомиться с программой питания японских школьников и инклюзивной инфраструктурой города Токио», - сообщила о своих планах первая леди.