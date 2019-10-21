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    Первая леди показала стильный образ для визита в Японию

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    Первая леди показала стильный образ для визита в Японию
    today.ua

    Президент Владимир Зеленский с первой леди начали свой визит в Японию

    Владимир Зеленский, президент Украины, вместе с Еленой Зеленской, первой леди страны, 21 октября, понедельник, прибыл с официальным визитом в Японию.

    Зеленский будет присутствовать на интронизации императора Нарухито, а также примет участие в нескольких официальных встречах.

    Пост с фотографиями, на которых президент приехал в Японию, опубликовали на странице Офиса президента в Facebook.

    На фото запечатлели, как Владимир Зеленский вместе с супругой спускаются по трапу самолета, в аэропорту их ожидает японская сторона.

    В пресс-службе президента Украины сообщали, что в программу визита Зеленского в Японию включили встречу с Синдзо Абэ, премьер-министром Японии.

    Также должны состояться встречи с главами обеих палат японского парламента, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, главами Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

    Для первого дня визита Елена выбрала темно-серый пиджак с вышитым на груди цветком. Пока Зеленская выложила в сеть только одно фото.

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    facebook.com/president.gov.ua

    «Впереди - очень насыщенные дни. Пользуясь случаем, я планирую посетить Центр здоровья, ознакомиться с программой питания японских школьников и инклюзивной инфраструктурой города Токио», - сообщила о своих планах первая леди.

    фотография Facebook Владимир Зеленский визит первая леди
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