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    Дженнифер Лоуренс и Кук Марони поженились: первые фото со свадьбы

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    Дженнифер Лоуренс и Кук Марони поженились: первые фото со свадьбы
    popcornnews.ru

    Торжество состоялось в особняке во французском стиле в Ньюпорте, штат Род-Айленд. Гости гуляли около 12 часов и разошлись около полшестого утра

    Дженнифер Лоуренс и Кук Марони поженились на этих выходных. На свадьбе знаменитостей в Ньюпорте присутствовали около 150 гостей, среди которых Крис Дженнер, Сиенна Миллер, Эмма Стоун, Камерон Диас и Адель.

    Организатором свадьбы Дженнифер Лоуренс и Кука Марони стал известный звездный event-менеджер Марк Сид. Местом проведения торжества выбрали особняк Belcourt Castle в городе Ньюпорт штата Род-Айленд.

    Известно, что Лоуренс шла под венец в платье от Dior, а жених – в черном смокинге.

    Несмотря на то, что плотные черные шторы не позволили соседям и папарацци заглянуть внутрь дворца, по приезду удалось заснять некоторых гостей.

    Глава семейства Кардашьян-Дженнер пропустила день рождения дочери Ким, чтобы поприсутствовать на бракосочетании обладательницы премии «Оскар». Крис Дженнер выглядела отлично в облегающем длинном темном платье.

    Лучшая подружка Лоуренс, красавица-актриса Эмма Стоун прибыла на торжество в темно-сером бархатном платье в стиле 20-х годов.

    На празднике присутствовало огромное количество знаменитостей, включая Адель, Николь Ричи, Кэмерон Диаз, Эшли Олсен, журналиста Дерека Бласберга, режиссера Дэвида Оуэна Расселла и других.

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    dailymail.co.uk
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    dailymail.co.uk
    dailymail.co.uk
    dailymail.co.uk
    dailymail.co.uk

    После завершения торжества, пока гости ждали своих водителей, их угостили фаст-фудом из фургона, в котором сидели жених и невеста.

    Джерело: dailymail.co.uk

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