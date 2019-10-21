Дженнифер Лоуренс и Кук Марони поженились: первые фото со свадьбы



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popcornnews.ru

Торжество состоялось в особняке во французском стиле в Ньюпорте, штат Род-Айленд. Гости гуляли около 12 часов и разошлись около полшестого утра

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони поженились на этих выходных. На свадьбе знаменитостей в Ньюпорте присутствовали около 150 гостей, среди которых Крис Дженнер, Сиенна Миллер, Эмма Стоун, Камерон Диас и Адель.

Организатором свадьбы Дженнифер Лоуренс и Кука Марони стал известный звездный event-менеджер Марк Сид. Местом проведения торжества выбрали особняк Belcourt Castle в городе Ньюпорт штата Род-Айленд.

Известно, что Лоуренс шла под венец в платье от Dior, а жених – в черном смокинге.

Несмотря на то, что плотные черные шторы не позволили соседям и папарацци заглянуть внутрь дворца, по приезду удалось заснять некоторых гостей.

Глава семейства Кардашьян-Дженнер пропустила день рождения дочери Ким, чтобы поприсутствовать на бракосочетании обладательницы премии «Оскар». Крис Дженнер выглядела отлично в облегающем длинном темном платье.

Лучшая подружка Лоуренс, красавица-актриса Эмма Стоун прибыла на торжество в темно-сером бархатном платье в стиле 20-х годов.

На празднике присутствовало огромное количество знаменитостей, включая Адель, Николь Ричи, Кэмерон Диаз, Эшли Олсен, журналиста Дерека Бласберга, режиссера Дэвида Оуэна Расселла и других.

После завершения торжества, пока гости ждали своих водителей, их угостили фаст-фудом из фургона, в котором сидели жених и невеста.

Джерело: dailymail.co.uk