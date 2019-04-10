Дженнифер Лоуренс снялась в новой рекламе Dior после мексиканского скандала



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Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс продолжает исполнять обязанности амбассадора модного Дом

Осенью прошлого года Dior выпустил рекламу круизной коллекции с участием Дженнифер Лоуренс. На снимках актриса в образе мексиканской наездницы демонстрировала сумки-седло из новой линейки.

То, что было призвано «почтить мексиканское наследие», в итоге обернулось международным скандалом. Модный дом раскритиковали за то, что он выбрал белокожую модель, а не пригласил настоящую представительницу расы. История никак не отразилась на предпочтениях Марии Грации Кьюри - спустя полгода она вновь пригласила Дженнифер к сотрудничеству. Результаты нового творчества дизайнера были представлены сегодня.

Актриса сотрудничает с брендом уже 6 лет. Впервые она появилась в рекламной кампании Dior в 2013 году, рекламируя сумки. После она стала лицом бьюти-линейки Dior Addict Lipstick, а следом стала представлять парфюмерную коллекцию. Активно сотрудничая с модным домом, Дженнифер не забывает выгуливать их кутюрные творения на всевозможных ковровых дорожках, укрепляя ассоциацию своего имени с брендом.

Джерело: Hello!