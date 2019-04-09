Просто и стильно: Мелания Трамп надела клетчатую рубашку и джинсы на встречу с детьми



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Мелания Трамп instagram.com/flotus

48-летняя первая леди США показала, что элегантно и женственно можно выглядеть даже в casual

Апрель в расписании Мелания Трамп посвящен семьям военнослужащих. 8 апреля супруга Дональда Трампа встретилась с детьми, которые растут в семьях военных. Первая леди опубликовала несколько фото в Instagram, на которых показала как прошло мероприятие. Она общалась с представителями младшего поколения, рисовала и играла с ними.

Для встречи Мелания подобрала комфортный look. Она надела клетчатую рубашку красного цвета и узкие джинсы. Макияж и прическа Трамп были традиционно безупречными — мягкие осветленные локоны и smokey-eyes.

«Больше честь поблагодарить семьи, которые даже страдают ради улучшения жизни в нашей стране», — написала Мелания, сопроводив пост тегом #MonthoftheMilitaryChild.

Это не первый раз, когда первая леди выбирает комфортную одежду, а не платья. Прошлые выходные Дональд и Мелания Трамп провели в своей семейной резиденции во Флориде. По этому случаю супруга президента надела джинсы и пальто.

Джерело: graziamagazine.ru