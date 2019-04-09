  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Просто и стильно: Мелания Трамп надела клетчатую рубашку и джинсы на встречу с детьми

    • Розсилка
    Мелания Трамп - Просто и стильно: Мелания Трамп надела клетчатую рубашку и джинсы на встречу с детьми
    Мелания Трамп
    instagram.com/flotus

    48-летняя первая леди США показала, что элегантно и женственно можно выглядеть даже в casual

    Апрель в расписании Мелания Трамп посвящен семьям военнослужащих. 8 апреля супруга Дональда Трампа встретилась с детьми, которые растут в семьях военных. Первая леди опубликовала несколько фото в Instagram, на которых показала как прошло мероприятие. Она общалась с представителями младшего поколения, рисовала и играла с ними.

    Для встречи Мелания подобрала комфортный look. Она надела клетчатую рубашку красного цвета и узкие джинсы. Макияж и прическа Трамп были традиционно безупречными — мягкие осветленные локоны и smokey-eyes.

    «Больше честь поблагодарить семьи, которые даже страдают ради улучшения жизни в нашей стране», — написала Мелания, сопроводив пост тегом #MonthoftheMilitaryChild.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Просто и стильно: Мелания Трамп надела клетчатую рубашку и джинсы на встречу с детьми
    Просто и стильно: Мелания Трамп надела клетчатую рубашку и джинсы на встречу с детьми
    Просто и стильно: Мелания Трамп надела клетчатую рубашку и джинсы на встречу с детьми
    Просто и стильно: Мелания Трамп надела клетчатую рубашку и джинсы на встречу с детьми

    Это не первый раз, когда первая леди выбирает комфортную одежду, а не платья. Прошлые выходные Дональд и Мелания Трамп провели в своей семейной резиденции во Флориде. По этому случаю супруга президента надела джинсы и пальто.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    мода и красота Мелания Трамп одежда
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ