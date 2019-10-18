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    «Эрнест в надежных руках!»: Ирина Фарион провела урок украинского для ганского футболиста

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    «Эрнест в надежных руках!»: Ирина Фарион провела урок украинского для ганского футболиста
    konkurent.in.ua

    Форвард Эрнест присоединился к чтению «Кобзаря»

    Украинский политический и общественный деятель Ирина Фарион, которая является доктором филологических наук, провела урок украинского языка для 24-летнего ганского форварда «Руха» Эрнеста. 

    Футболист защищает цвета «Руха» с лета 2019-го года. В текущем сезоне Эрнест провел за украинский клуб 2 матча в Первой лиге Украины.

    «Эрнест в надежных руках! Доктор филолофичних наук Ирина Фарион провела для ганского форварда «Руха» урок украинского языка!», - подписали фото на странице клуба.

    ____13.37.25
    instagram.com/p/B3uV8WlAfkb

    Ирина Фарион — украинский политический и общественный деятель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения «Свобода». В 2012—2014 годах — депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116 (Львовская область), председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета по вопросам науки и образования. 

    На внеочередных парламентских выборах в октябре 2014 года в том же округе заняла лишь третье место и не прошла в парламент.

    Джерело: sport.ua

    депутат Свобода фотография Львовская область парламент
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