  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Селена Гомес показала какой была в детстве

    • Розсилка
    Селена Гомес показала какой была в детстве
    instagram.com/selenagomez

    Певица поделилась фотографией в фотоблоге

    В Instagram Селена опубликовала фотографию на которой певице примерно пять-шесть лет. Маленькая звезда приветливо улыбается в белой футболке и джинсовом сарафане с милыми цветочками.

    Актриса подписала публикацию достаточно тайным посланием: «Мы всегда идем вслепую».

    Фолловеры 27-летней знаменитости в восторге от увиденного. «Очень милая», «такая маленькая», «волшебная красавица», – комментируют фанаты.

    ____11.36.59
    instagram.com/selenagomez

    Также поклонники Гомес не обошли вниманием ее роскошные густые волосы и бездонные карие глазки. Фотография всего за несколько минут набрала более двух миллионов лайков.

    Джерело: tsn.ua

    знаменитости фотография актриса певица Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ