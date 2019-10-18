Селена Гомес показала какой была в детстве
instagram.com/selenagomez
Певица поделилась фотографией в фотоблоге
В Instagram Селена опубликовала фотографию на которой певице примерно пять-шесть лет. Маленькая звезда приветливо улыбается в белой футболке и джинсовом сарафане с милыми цветочками.
Актриса подписала публикацию достаточно тайным посланием: «Мы всегда идем вслепую».
Фолловеры 27-летней знаменитости в восторге от увиденного. «Очень милая», «такая маленькая», «волшебная красавица», – комментируют фанаты.
instagram.com/selenagomez
Также поклонники Гомес не обошли вниманием ее роскошные густые волосы и бездонные карие глазки. Фотография всего за несколько минут набрала более двух миллионов лайков.
Джерело: tsn.ua