Селена Гомес показала какой была в детстве



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/selenagomez

Певица поделилась фотографией в фотоблоге

В Instagram Селена опубликовала фотографию на которой певице примерно пять-шесть лет. Маленькая звезда приветливо улыбается в белой футболке и джинсовом сарафане с милыми цветочками.

Актриса подписала публикацию достаточно тайным посланием: «Мы всегда идем вслепую».

Фолловеры 27-летней знаменитости в восторге от увиденного. «Очень милая», «такая маленькая», «волшебная красавица», – комментируют фанаты.

instagram.com/selenagomez

Также поклонники Гомес не обошли вниманием ее роскошные густые волосы и бездонные карие глазки. Фотография всего за несколько минут набрала более двух миллионов лайков.

Джерело: tsn.ua