Голландец построил Ноев ковчег и собирается плыть на нем в Израиль



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Голландский конструктор Йохан Хейберс создал модель «Ноева ковчега» в натуральную величину

Житель Нидерландов Йохан Хейберс из города Дордрехт решил воплотить в жизнь библейскую историю о Ноевом ковчеге, которую он читал своим детям в 1993 году. Именно тогда мужчина решил построить свой собственный вариант ковчега. В ответ жена Йохана только посмеялась над ним, сказав, что как только он закончит строительство, «они всей семьей смогут отправиться в отпуск на Луну».

Однако это Йохана не остановило. Первая версия ковчега была готова к 2006 году. Но сам автор был не очень доволен получившимся, так как его работа оказалась в два раза меньше, чем описано в Библии.

В 2008 году Йохан привлек к работе других строителей, и вместе они стали строить Ноев ковчег в натуральную величину. Проект был завершен в 2012 году, на его создание ушло около $1,6 миллионов. По высоте судно можно сравнить с пятиэтажным зданием. Оно весит 2,5 тысячи тонн и может вместить более пяти тысяч человек.

Ковчег стал популярной достопримечательностью в Дордрехте для туристов. Внутри даже установили скульптуры животных — для большей схожести с библейской историей. Но вскоре объект закрыли для посетителей из-за разногласий с местными чиновниками.

Теперь Йохан считает, что место «копии Божьего корабля» в Израиле — «на земле Бога». Сейчас мужчина ищет средства, чтобы переправить судно туда. Поскольку у корабля нет мотора, необходимы буксиры. По оценке Йохана, нужно примерно $1,3 миллиона от «добрых самаритян».

Джерело: boredpanda.com