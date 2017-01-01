Извержение вулкана на Бали: Местные убегают, а туристы массово фотографируются

В погоне за экзотикой туристы не боятся за свою жизнь

Впервые за 54 года на острове Бали проснулся вулкан Маунт Агунг. В связи с этим местные жители начали массово уезжать подальше от него, чтобы не надышаться вредным пеплом. А туристы активно фотографируются на его фоне. При этом на многих снимках они появляются в респираторах и масках. Активность вулкана началась ещё в сентябре. Уже больше двух



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В погоне за экзотикой туристы не боятся за свою жизнь

Впервые за 54 года на острове Бали проснулся вулкан Маунт Агунг. В связи с этим местные жители начали массово уезжать подальше от него, чтобы не надышаться вредным пеплом. А туристы активно фотографируются на его фоне. При этом на многих снимках они появляются в респираторах и масках.

Активность вулкана началась ещё в сентябре. Уже больше двух месяцев он выбрасывает клубы пепла на высоту до 9 тыс. метров. 27 ноября уровень загрязнения воздуха достиг критической отметки, так что даже был закрыт местный аэропорт.

Власти объявили, что в радиусе 10 км вокруг вулкана – зона отчуждения. В связи с этим около 140 тыс. жителей были эвакуированы.

Вместе с тем эта опасность привлекла к вулкану особое внимание туристов, которые активно фотографируются на его фоне. Некоторые такие снимки они подписывают: «Фото, которое можно сделать только раз в жизни»

Некоторые местные жители ещё помнят извержение этого вулкана в 1963 году. Тогда оно забрало жизни около 1,6 тыс. человек.

Джерело: bigpicture.ru