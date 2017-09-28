Названы самые популярные фото в Instagram за 2017 год

В пятёрку самых популярных попало по два фото Бейонсе и Роналду

Популярный фотосервис Instagram перечислил пятёрку самых популярных снимков этого года. Наибольший интерес зрителей вызвало фото, на котором показана беременная американская певица Бейонсе. Оно собрало 11,1 млн «лайков». Он стал самым популярным снимком в истории социальной сети, сообщает «Главком». Также в пятёрку

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В пятёрку самых популярных попало по два фото Бейонсе и Роналду

Популярный фотосервис Instagram перечислил пятёрку самых популярных снимков этого года. Наибольший интерес зрителей вызвало фото, на котором показана беременная американская певица Бейонсе. Оно собрало 11,1 млн «лайков». Он стал самым популярным снимком в истории социальной сети, сообщает «Главком».

Также в пятёрку попало два фото футболиста Криштиану Роналду с детьми, снимок певицы Селены Гомес, а также ещё одно фото Бейонсе – уже с новорожденными близнецами.

Самым популярным видео года стал ролик, в котором Роналду сидит за рулём авто Bugatti Chiron. Он собрал почти 20 млн просмотров.

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano) Вер 28, 2017 о 10:32 PDT

Всего сервисом пользуется около 800 млн человек.

Самым популярным пользователем сервиса остается Селена Гомес. На её страницу подписано более 130 млн человек. Также в пятерке лидеров — Ариана Гранде (115 млн), Криштиану Роналду (115 млн), Бейонсе (108 млн) и Ким Кардашян (104 млн).