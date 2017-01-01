Молодая украинская певица снялась в одном полотенце

Артистка продемонстрировала стильный и эротичный образ

Восходящая звезда украинской сцены Мария Яремчук снялась в фотопроекте «Страна здоровых улыбок» для украинского глянца, сообщает «Главком». Девушка предстала в белых полотенцах, которые прикрывают её волосы и интимные части тела. С этими снимками она приняла участие в социальном проекте известного украинского

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Артистка продемонстрировала стильный и эротичный образ

Восходящая звезда украинской сцены Мария Яремчук снялась в фотопроекте «Страна здоровых улыбок» для украинского глянца, сообщает «Главком».

Девушка предстала в белых полотенцах, которые прикрывают её волосы и интимные части тела. С этими снимками она приняла участие в социальном проекте известного украинского стоматолога Ярослава Заболотского. Цель этой инициативы – обратить внимание общественности на здоровый образ жизни.

Нежный и сексуальный образ певицы показывает её словно только что вышедшей из утреннего душа. «Свежая, женственная, настоящая», - отмечают авторы проекта.

Сама же артистка рассказывает: «Улыбка – это трансформация позитивных эмоций. Как только ты надеваешь улыбку, мир, как зеркало, улыбается тебе в ответ. Нужно улыбаться несмотря ни на что, ведь улыбка способна помочь в самой тяжелой ситуации».

Кроме Марри Яремчук глянец разместил на своих страницах снимки ещё 19 украинских звёзд. Поклонники артистки отмечают, что это весьма неожиданный для неё образ, так как сама артистка создаёт себе сдержанный имидж.