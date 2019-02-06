Китайский новый год наступил: яркие фото



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Новый год по восточному календарю отмечают не только в Китае, но и по всему миру

В ночь на 5 февраля во всем мире встречали Новый год по восточному календарю – год Желтой Земляной свиньи. Одновременно в Тибете отмечают первый день Лосара - Тибетского нового года.

Китайский новый год, или Праздник весны отмечают ярко и шумно. Улицы и дома пестрят красными фонарями и гирляндами, а грохот фейерверков практически не прекращается.

Согласно мифологии, некогда монстр по имени Нянь накануне нового года выходил из моря на сушу и пожирал все живое, и только с помощью красных огней и шума петард его удалось изгнать.

Фиксированной даты празднования китайского нового года нет. Отсчет идет по лунному календарю, обычно первый день приходится на период между 20 января и 20 февраля.

Отмечают его в течение двух недель, и это самый длинный праздник в Китае, который традиционно проводят в кругу своей семьи. Поэтому накануне вокруг мегаполисов образуются автомобильные пробки, на вокзалах выстраиваются длинные очереди – многие едут к родителям, живущим в сельской местности.

В 12-летнем зодиакальном цикле на смену году Собаки пришел год Свиньи. Китайцы верят, что для тех, кто родился в этот год (в 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 годах), из всех возможных он самый неудачный.

Джерело: news.liga.net