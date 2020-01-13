Старый Новый год. Главные традиции и обычаи праздника

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Щедрый вечер

Что можно и что нельзя желать 13 января

С 13 на 14 января в Украине отмечают Щедрый вечер. Правда, в западных областях страны этот праздник обычно проходит в ночь с 18 на 19 января.

Этот праздник происходит от языческих обрядов. Он объединяет щедрый вечер и день преподобной Мелании (Меланки, Маланки, Миланка).

Этот день оброс множеством обычаев, соблюдение которых оборачивается благословением. В древности наши соотечественники считали, что в этот день не следует произносить слово «тринадцать», а также считать мелкие монеты, ведь это принесет слезы на весь год.

Также не стоит в этот вечер ничего давать в долг, надевать черную одежду и ссориться. Еще одно поверье гласит о том, что в первый день Старого Нового Года в дом первым обязательно должен войти мужчина. Именно по этой причине засевать ходят в основном парни. А женщины в этот день только ходят в гости.

История праздника

Европейские страны еще в 1582 году начали постепенно переходить на реформированный календарь, который назвали григорианским – в честь Папы Григория XIII. Когда большевики в январе 1918 года реформировали российский календарь, православная церковь пользоваться им отказалась. В результате и Рождество, и Пасху, и многие другие религиозные праздники украинцы отмечали не со всем миром, а по собственному графику.

Праздничный стол

Главным блюдом Старого нового Года является щедрая кутья. В отличие от постной кутьи в Сочельник ее заправляют мясом и салом. По традиции миску с кутьей ставят в угол с иконами. Также часто убранство стола включает жирную еду. Например, жареного поросенка, символ плодовитости скота и плодородия земли.

Кроме того, на стол ставят блины, пироги и вареники с творогом, которые пригодятся и для того, чтобы отблагодарить гостей – щедрующих и посевающих.

Также обязательно нужно приготовить блюда из свиного мяса. По народным обычаям, на Маланку готовили свиные внутренности, по ним гадали, каким будет урожай, а из свиных ножек варили «Дрыгало» (холодец), чтобы у людей не болели ноги.

Стиль праздника

За стол необходимо садиться в чистой одежде. В отдельных случаях накануне праздника даже сжигается старая одежда, которая символизирует, что все плохое уйдет в прошлое. В этот вечер принято радушно встречать и угощать гостей. Чем больше блюд – тем богаче и удачнее будет весь год.

Традиция щедровать

Обычно щедруют вечером 13 января. Существует поверье, что в это время нечистая сила особенно усердствует, а щедрующие отгоняют песнями нечисть и желают хозяевам счастья, здоровья и удачи в новом году. Один из щедрующих может переодеться в костюм Маланки.

А утром 14 января идут посевать зерном – сначала к крестным и родственникам, потом к другим соседям.

Рецепты кутьи

Кутья из пшеницы с орехами и сливками

Ингредиенты:

200 г пшеницы;

100 г мака;

50 г грецких орехов;

150 г меда;

100 г сливок;

щепотка соли.

Приготовление: пшеницу промойте и варите до полной готовности, 2,5-3 часа, затем слейте воду и остудите. Мак нужно запарить кипятком на 30 минут, затем растереть в ступке или измельчить блендером. Грецкие орехи также измельчить. Смешать пшеницу, мак, орехи, добавить мед, посолить и залить сливками. Подавать кутью нужно охлажденной.

Кутья с миндалем, маком и медом

Ингредиенты:

полстакана зерна пшеницы;

50 г мака;

1,5 ст. л. мёда;

50 г грецких орехов или миндаля;

50 г сухофруктов.

Приготовление: зерна пшеницы промыть и варить кашу (на 1/2 стакана крупы около 1,5-2 стаканов воды). Мак растирается в ступке до получения макового молочка, перемешивается с мёдом и добавляется в пшеничную кашу. В самом конце добавляются толченые орехи и сухофрукты.

Кутья с миндальным молочком

Ингредиенты:

400 г смеси круп (пшеница, рис, овес);

200 г миндаля;

100 г изюма;

мед по вкусу;

сахар по вкусу;

щепотка соли.

Приготовление: смесь круп нужно промыть и замочить в холодной воде на ночь. Затем снова промыть, залить водой и варить до готовности. Добавить сахар и соль и остудить кашу. Миндаль растолките в ступке и добавьте в кашицу, постепенно вливая теплую кипяченую воду. Затем процедите миндальное молочко через марлю и отожмите, добавьте мед. Так как миндальное молочко быстро теряет свои вкусовые качества в блюде, добавьте его в кутью перед самой подачей на стол.

Кутья из риса с корицей

Ингредиенты:

150 г риса;

100 г изюма;

100 г сахара;

20 г корицы.

Приготовление: рис промойте и отварите в большом количестве воды до готовности. Затем остудите. Изюм промойте и запарьте на 30 минут кипятком. В кутью добавьте изюм, сахар, корицу и перемешайте.

Сырая кутья с медом

Ингредиенты:

100 г пшеницы;

30 г растительного масла;

50 г меда.

Приготовление: промойте пшеницу, затем запарьте кипятком, плотно закройте и оставьте на ночь. Когда пшеница набухнет, слейте воду и заправьте кутью разведенным в теплой кипяченой воде медом и растительным маслом.

Гороховая кутья

Ингредиенты:

200 г пшеницы;

100 г гороха;

50 г растительного масла;

соль по вкусу.

Приготовление: пшеницу и горох предварительно замочите на три часа. Затем промойте, залейте водой и варите до готовности 2,5-3 часа. Кутью посолите и добавьте растительное масло.