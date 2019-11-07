Китайского пилота навсегда отстранили от работы из-за женщины



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Авиакомпания заявила, что пилот нарушил требования безопасности

Китайского пилота пассажирских авиалиний пожизненно отстранили от полетов из-за фотографии, недавно набравшей популярность в китайской социальной сети Weibo. Снимок, сделанный еще в январе, возмутил местных пользователей — они увидели в нем нарушение правил безопасности полетов.

На фото видно женщину, которая сидит в кресле пилота. «Спасибо капитану. Очень счастлива», - говорится в подписи.

birdinflight.com

По неподтвержденной информации, женщина сейчас проходит обучение, чтобы стать стюардессой.

В компании Air Guilin до сих пор не уточнили, было ли сделано это фото непосредственно во время полета, но китайские авиаэксперты, которые изучили снимок, предполагают что это именно так.

Имя пилота, который пустил женщину за штурвал, не раскрывают. Он, говорят в Air Guilin, «нарушил правила, пустив постороннего человека в кабину».

Согласно правилам, действующим в Китае для гражданской авиации, пассажирам запрещено заходить в кабину пилотов - за исключением, когда на это выдано специальное разрешение или когда речь идет о «срочных» обстоятельствах.

Пилоту пожизненно запретили управлять пассажирскими самолетами Air Guilin, а остальных членов экипажа, которые находились на борту в тот день, отстранили от работы на неопределенный срок — пока компания проводит дальнейшее расследование произошедшего.

Джерело: birdinflight.com