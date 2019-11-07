Ольга Фреймут показала редкое фото с мужем

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instagram.com/freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась семейными фото с мужем Владимиром Локотко

Знаменитость редко делится с поклонниками семейными фото, но в этот раз решила порадовать фанатов и показала свою семью в домашней обстановке.

На своей странице в Instagram популярная телеведущая опубликовала снимки, на которых позирует вместе с супругом.

Поклонники в восторге от нежности и тепла, которое излучают кадры. По словам Ольги, некоторые снимки были сделаны их общим сыном Валерием, которому всего три года.

«Люблю свою семью. Некоторые фото сделал Валерий», – написала Ольга Фреймут под фотографиями.

Личную жизнь Ольга оберегает от посторонних вмешательств. 8 мая 2016-го знаменитость родила сына Валерия и рассказала общественности, что счастлива с гендиректором Нового канала Владимиром Локотко.

В июне 2017-го телезвезда подарила мужу дочь Евдокию. Фолловеры сделали вывод, что она тайно вышла замуж за отца ребенка, поскольку на бирке, прикрепленной к руке девочки, указана фамилия матери - Локотко.