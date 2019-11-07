  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Ольга Фреймут показала редкое фото с мужем

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Ольга Фреймут показала редкое фото с мужем
    instagram.com/freimutolia

    Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась семейными фото с мужем Владимиром Локотко

    Знаменитость редко делится с поклонниками семейными фото, но в этот раз решила порадовать фанатов и показала свою семью в домашней обстановке.

    На своей странице в Instagram популярная телеведущая опубликовала снимки, на которых позирует вместе с супругом.

    Поклонники в восторге от нежности и тепла, которое излучают кадры. По словам Ольги, некоторые снимки были сделаны их общим сыном Валерием, которому всего три года.

    «Люблю свою семью. Некоторые фото сделал Валерий», – написала Ольга Фреймут под фотографиями.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    instagram.com/freimutolia
    instagram.com/freimutolia
    instagram.com/freimutolia
    instagram.com/freimutolia

    Личную жизнь Ольга оберегает от посторонних вмешательств. 8 мая 2016-го знаменитость родила сына Валерия и рассказала общественности, что счастлива с гендиректором Нового канала Владимиром Локотко.

    В июне 2017-го телезвезда подарила мужу дочь Евдокию. Фолловеры сделали вывод, что она тайно вышла замуж за отца ребенка, поскольку на бирке, прикрепленной к руке девочки, указана фамилия матери - Локотко.

    фотография Ольга Фреймут телеведущая Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ