Российской актрисе запретили въезд в Украину: кто такая Маргарита Аброськина

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По причине незаконного визита в аннексированный Крым российской актрисе Маргарите Аброськиной на три года запретили въезд в Украину.

Маргарита Аброськина — российская театральная, телевизионная и киноактриса. Известна зрителям по сериалам «Проспект обороны», «Обратный отсчет», «Свои».

Маргарита не смогла попасть на съемки в Украине из-за посещений оккупированного РФ Крыма. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили при прибытии самолета из Беларуси российскую гражданку Маргариту Аброськину 1994 года рождения.

Было обнаружено, что ранее она нарушила украинское законодательство, попав в оккупированный Крым прямым рейсом из России и не согласовав визит с украинской стороной в 2018 году.

После разъяснительной беседы ей было запрещено посещать территорию Украины в течение ближайших трех лет и поставлен соответствующий штамп в паспорт. Актрису посадили на обратный самолет в Беларусь.

Маргарита Аброськина окончила Высшее театральное училище им. Щепкина. Среди ее ролей Ольга в спектакле «Три сестры» по пьесе Чехова, дочка четы Мацапуров в гоголевском «Ревизоре» и др.

В 2015 году актриса начала сниматься на телевидении. Ее первой работой стала второстепенная роль в криминальном мини-сериале «Любовь в розыске».

В 2017 году Маргарита исполнила роль Натальи Гончаровой в комедийном фильме Филиппа Коршунова и Павла Мирзоева «Спасти Пушкина». В этом же году она снялась в многосерийной спортивной драме «Проспект обороны» и криминальном сериале «Обратный отсчет».

Осенью 2017 года на экраны вышел детективный сериал «Свои», в котором Аброськина исполнила одну из главных ролей. В 2019 году Маргарита появилась на экранах в ситкоме от ТНТ «Толя Робот», в котором сыграла роль Маши.