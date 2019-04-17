Кладбище, катафалк и скорбящие фигурки: музей похорон в Вене продает тематические конструкторы для детей



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Фото: Harald Lachner / B&F Wien Museum

Представители музея хотят, чтобы такие конструкторы упростили разговоры родителей и детей о смерти

Музей похорон Вены на городском Центральном кладбище начал продавать тематические конструкторы. Теперь есть наборы конструктора с траурной повозкой, крематорием и кладбищем, а также их сотрудниками. Другой набор включает фигурки людей, пришедших на похороны, трупов и скелета. К покупке на сайте музея доступны и другие наборы — исторический траурный трамвай и катафалк, — но эти модели уже не новые.

Как объясняют в Музее похорон, они надеются, что с помощью таких конструкторов родителям будет проще объяснить детям, почему умирают люди и что с ними происходит после. «С помощью новой продукции мы даем возможность донести тему смерти понятным способом. Перед нами стоял вопрос: как помочь детям справиться с исключительными психологическими ситуациями? Наборы облегчают диалог между родителями и детьми. Крематорий можно использовать для того, чтобы посредством игры объяснить, например, что происходит с любимым дедушкой во время кремации, или на конструкторе показать, как проходят похороны на кладбище», — отметил Маркус Пинтер, управляющий директор B&F Wien — компании, которая занимается кладбищами и похоронами в Вене.

Австрийские психотерапевты согласны с сотрудниками музея: игрушки действительно помогают детям легче понять и принять тему смерти. По словам психотерапевтов, подобные наборы могут быть использованы даже в психотерапевтической работе. «Я вполне могу себе представить, что новые наборы Музея похорон Вены будут использоваться в практике психотерапевтов, их работе с детьми», — говорит представительница Венской национальной ассоциации психотерапии Михаэла Томек.

Центральное кладбище Вены, на территории которого находится Музей похорон, — одно из самых больших и известных кладбищ Европы. Расположенное в районе Зиммеринг, оно является одной из главных достопримечательностей города: там захоронены многие известные композиторы. На кладбище находятся могилы Бетховена, Шуберта, Брамса, Глюка, Штрауса, Сальери, а также надгробный памятник Моцарту. С середины ХХ века там также хоронят австрийских президентов.

Стоит отметить, что несмотря на то, что конструкторы очень напоминают продукцию всемирно известной фирмы Lego, компания не имеет к «похоронным» игровым набором никакого отношения.

Джерело: Bird In Flight