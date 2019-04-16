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    Жизнь

    Лотти Мосс похвасталась роскошной фигурой в купальнике

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    Лотти Мосс - Лотти Мосс похвасталась роскошной фигурой в купальнике
    Лотти Мосс
    instagram.com/lottiemossxo

    21-летняя модель в перерывах между вечеринками фестиваля Coachella принимает солнечные ванны

    Лотти Мосс опубликовала кадр, который собрал сотни восторженных комментариев. Модель сфотографировалась на веранде особняка спиной, продемонстрировав стройную фигуру, а особенно подтянутые ягодицы.

    Лотти позировала в красном бикини и массивных кроссовках. Она немного приподняла плавки, чтобы показать подписчиками татуировку.

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    Лотти Мосс похвасталась роскошной фигурой в купальнике
    Лотти Мосс похвасталась роскошной фигурой в купальнике
    instagram.com/lottiemossxo

    «Тату напоминает о тебе», — написала Лотти Мосс на своей странице в Instagram.

    Джерело: graziamagazine.ru

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