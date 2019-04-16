Лотти Мосс похвасталась роскошной фигурой в купальнике
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Лотти Мосс
instagram.com/lottiemossxo
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Лотти Мосс опубликовала кадр, который собрал сотни восторженных комментариев. Модель сфотографировалась на веранде особняка спиной, продемонстрировав стройную фигуру, а особенно подтянутые ягодицы.
Лотти позировала в красном бикини и массивных кроссовках. Она немного приподняла плавки, чтобы показать подписчиками татуировку.
instagram.com/lottiemossxo
«Тату напоминает о тебе», — написала Лотти Мосс на своей странице в Instagram.
Джерело: graziamagazine.ru