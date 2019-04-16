Лотти Мосс похвасталась роскошной фигурой в купальнике



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Лотти Мосс instagram.com/lottiemossxo

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Лотти Мосс опубликовала кадр, который собрал сотни восторженных комментариев. Модель сфотографировалась на веранде особняка спиной, продемонстрировав стройную фигуру, а особенно подтянутые ягодицы.

Лотти позировала в красном бикини и массивных кроссовках. Она немного приподняла плавки, чтобы показать подписчиками татуировку.

«Тату напоминает о тебе», — написала Лотти Мосс на своей странице в Instagram.

Джерело: graziamagazine.ru