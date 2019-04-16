Жюри World Press Photo объявило победителей 2019



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boredpanda.com

Члены жюри престижного международного конкурса фотожурналистики World Press Photo объявили победителей

Второй год подряд фонд объявляет победителей и проводит торжественную масштабную церемонию награждения в Амстердаме в апреле, нарушив многолетнюю традицию обнародования фамилий авторов сразу после судейства. Новым подходом и широким освещением вручения премии руководство фонда расширяет аудиторию и привлекает больше внимания к фотожурналистике в мире.

В этом году конкурсантов оценивало независимое жюри, в составе которого были представители шести континентов с равным количеством мужчин и женщин. Следует отметить также, что среди номинантов женщины составляли 32% кандидатов в этом году, что значительно больше по сравнению с конкурсом 2018 года, когда только 12% кандидаток были фотожурналистки.

Премию Фотография году присудили американскому фотографу Джону Муру за фотографию «Девочка, которая плачет на границе».

Семьи мигрантов, которые пытались пересечь реку Рио-Гранде в Северной Америке, по которой проходит граница между США и Мексикой, задержали американские пограничники. Сандра Санчес из Гондураса сказала, что она с дочерью в течение месяца преодолела большое расстояние, прежде чем добраться до США, чтобы получить убежище. Администрация Трампа объявила об уголовном преследовании тех, кто нелегально пересек границу.

Как следствие, многие задержанных родителей разлучили с их детьми. После того, как фотографию с маленькой девочкой Янелою плачущей на границе, опубликовали все крупнейшие мировые СМИ, пограничная служба США заявила, что девочку не забирали у ее матери, и они не были среди разделенных семей. Позже это подтвердил и отец девочки. И все же, общественный резонанс по противоречивой практики наказаний привел к тому, что 20 июня президент Дональд Трамп изменил политику «нулевой толерантности».

На фото - Гондурасская девочка Янела Санчес плачет, пока ее маму, Сандру Санчес, обыскивает американский пограничник, МакАллен, штат Техас, США, 12 июня 2018 года.

«Я думаю, что этот образ коснулся сердца многих людей, как коснулся и меня, потому что он делает человечнее эту историю. Когда вы смотрите в глаза маленькой Янели, вы на самом деле видите человечество и его страх преодолеть такой долгий путь и пересечь границу в глухую ночь» - так прокомментировал свою фотографию Джон Мур.





Джон Мур - старший фотограф и специальный корреспондент американского агентства Getty Images. За свою карьеру он работал в 65 странах на шести континентах. В течение 17 лет был фотокорреспондентом в Никарагуа, Индии, Южной Африке, Мексике, Египте и Пакистане. По возвращении в США в 2008 году сосредоточился на вопросах миграции и границ.

Джерело: boredpanda.com