Когда никто не видит: невероятные фотографии птиц
boredpanda.com
Очаровательный зимородок в фотографиях Рюрда Йелле ван дер Лея
Голландский фотограф дикой природы Рюрд Йелле ван дер Лей (Ruurd Jelle van der Leij) в течение последних 35 дней больше времени провел в своем сарае, нежели дома.
По какой причине? Он работал над уникальной серией фотографий зимородка.
Эта птичка появилась в его саду чуть больше месяца назад, обнаружив пруд, в котором много рыбы.
До этого у фотографа был небольшой опыт фотосъемки зимородков, поэтому он знал, что если разместить веточку в нужном месте, то можно устроить птичке идеальное место для рыбалки, а себе ─ прекрасную возможность легко фотографировать ее.
Джерело: boredpanda.com