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    Фото

    Когда никто не видит: невероятные фотографии птиц

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    Когда никто не видит: невероятные фотографии птиц
    boredpanda.com

    Очаровательный зимородок в фотографиях Рюрда Йелле ван дер Лея

    Голландский фотограф дикой природы Рюрд Йелле ван дер Лей (Ruurd Jelle van der Leij) в течение последних 35 дней больше времени провел в своем сарае, нежели дома.

    По какой причине? Он работал над уникальной серией фотографий зимородка.

    Эта птичка появилась в его саду чуть больше месяца назад, обнаружив пруд, в котором много рыбы.

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    Когда никто не видит: невероятные фотографии птиц
    Когда никто не видит: невероятные фотографии птиц
    Когда никто не видит: невероятные фотографии птиц
    Когда никто не видит: невероятные фотографии птиц
    Когда никто не видит: невероятные фотографии птиц
    Когда никто не видит: невероятные фотографии птиц
    Когда никто не видит: невероятные фотографии птиц
    Когда никто не видит: невероятные фотографии птиц
    Когда никто не видит: невероятные фотографии птиц
    Когда никто не видит: невероятные фотографии птиц
    Когда никто не видит: невероятные фотографии птиц
    Когда никто не видит: невероятные фотографии птиц
    Когда никто не видит: невероятные фотографии птиц

    До этого у фотографа был небольшой опыт фотосъемки зимородков, поэтому он знал, что если разместить веточку в нужном месте, то можно устроить птичке идеальное место для рыбалки, а себе ─ прекрасную возможность легко фотографировать ее.

    Джерело: boredpanda.com

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