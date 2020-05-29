Королеву Бельгии отругали за маску в тон наряда (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Королева-консорт Бельгии Матильда instagram.com/lenzer.be/

Пользователи сети раскритиковали внешний вид королевы

Королева-консорт Бельгии Матильда встретилась с женщинами-предпринимателями в защитной маске в тон наряда и была обругана. Снимки и комментарии появились на Daily Mail.

Супруга короля Филиппа посетила цветочную ферму Gediflora, чтобы обсудить с флористами влияние пандемии коронавируса на их бизнес. Она надела оранжевый комбинезон и медицинскую маску того же цвета, а также зеленые босоножки на каблуках. Из аксессуаров на Матильде - клатч, крупные золотые серьги, часы и браслеты.

Пользователи сети раскритиковали внешний вид королевы. «Когда люди уже поймут, что медицинская маска — это не модный аксессуар?» - поинтересовался один. «Еще один бесполезный нарядный политик, который мешает людям работать», - подчеркнул второй. «Теперь из-за нее люди будут оценивать, подходят ли защитные маски к выбранному наряду», - возмутился третий.