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    Королеву Бельгии отругали за маску в тон наряда (фото)

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    Королева-консорт Бельгии Матильда - Королеву Бельгии отругали за маску в тон наряда (фото)
    Королева-консорт Бельгии Матильда
    instagram.com/lenzer.be/

    Пользователи сети раскритиковали внешний вид королевы

    Королева-консорт Бельгии Матильда встретилась с женщинами-предпринимателями в защитной маске в тон наряда и была обругана. Снимки и комментарии появились на Daily Mail.

    Супруга короля Филиппа посетила цветочную ферму Gediflora, чтобы обсудить с флористами влияние пандемии коронавируса на их бизнес. Она надела оранжевый комбинезон и медицинскую маску того же цвета, а также зеленые босоножки на каблуках. Из аксессуаров на Матильде - клатч, крупные золотые серьги, часы и браслеты.

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    Королеву Бельгии отругали за маску в тон наряда (фото)
    Королеву Бельгии отругали за маску в тон наряда (фото)
    Королеву Бельгии отругали за маску в тон наряда (фото)
    Королеву Бельгии отругали за маску в тон наряда (фото)
    Королеву Бельгии отругали за маску в тон наряда (фото)
    instagram.com/lenzer.be/

    Пользователи сети раскритиковали внешний вид королевы. «Когда люди уже поймут, что медицинская маска — это не модный аксессуар?» - поинтересовался один. «Еще один бесполезный нарядный политик, который мешает людям работать», - подчеркнул второй. «Теперь из-за нее люди будут оценивать, подходят ли защитные маски к выбранному наряду», - возмутился третий.

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    мода и красота бизнес как быть модным карантин новости коронавирус
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