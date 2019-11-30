Котята породы мейн-кун родились с уже недовольными мордами
Мейн-куны - самые крупные домашние кошки, и просто величественные существа
Питомник мейн-кунов Catsvill County поделился фотографиями 5 котят, и те сразу привлекли внимание народа в соцсетях.
Дело в том, что у всех детенышей довольно характерные морды — они похожи на сварливых стариков.
Мейн-куны — одни из самых популярных кошек. Ведь кто не любит больших пушистиков? Они походят от норвежских лесных кошек, и благодаря их густой шерсти прекрасно адаптированы к зиме.
Но кроме этого у них есть одна удивительная черта — практические человеческое выражение лица.
Сами посмотрите, насколько удивительно они выглядят. И словно чем-то недовольны, как строгие учителя.
Джерело: boredpanda.com