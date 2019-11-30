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    Котята породы мейн-кун родились с уже недовольными мордами

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    Котята породы мейн-кун родились с уже недовольными мордами

    Мейн-куны - самые крупные домашние кошки, и просто величественные существа

    Питомник мейн-кунов Catsvill County поделился фотографиями 5 котят, и те сразу привлекли внимание народа в соцсетях. 

    Дело в том, что у всех детенышей довольно характерные морды — они похожи на сварливых стариков.

    Мейн-куны — одни из самых популярных кошек. Ведь кто не любит больших пушистиков? Они походят от норвежских лесных кошек, и благодаря их густой шерсти прекрасно адаптированы к зиме.

    Но кроме этого у них есть одна удивительная черта — практические человеческое выражение лица. 

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    Котята породы мейн-кун родились с уже недовольными мордами
    Котята породы мейн-кун родились с уже недовольными мордами
    Котята породы мейн-кун родились с уже недовольными мордами
    Котята породы мейн-кун родились с уже недовольными мордами
    Котята породы мейн-кун родились с уже недовольными мордами
    Котята породы мейн-кун родились с уже недовольными мордами

    Сами посмотрите, насколько удивительно они выглядят. И словно чем-то недовольны, как строгие учителя.

    Джерело: boredpanda.com

    фотография животные
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