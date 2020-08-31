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    Леди Гага сменила девять нарядов на премии MTV Video Music Awards

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    Певица Леди Гага - Леди Гага сменила девять нарядов на премии MTV Video Music Awards
    Певица Леди Гага
    instagram.com/ladygaga/

    У каждого из нарядов была своя защитная маска

    Церемония вручения наград премии MTV Video Music Awards 2020 стала для Леди Гаги по-настоящему грандиозной – певица была признана лучшим исполнителем года, а её наряды буквально сразили фанатов наповал. Гага известна своим умением эпатировать публику и на этот раз тоже решила ни в чем себя не ограничивать, по очереди представив зрителям девять ярких и порой весьма странных нарядов.

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    Леди Гага сменила девять нарядов на премии MTV Video Music Awards
    Леди Гага сменила девять нарядов на премии MTV Video Music Awards
    Леди Гага сменила девять нарядов на премии MTV Video Music Awards
    Леди Гага сменила девять нарядов на премии MTV Video Music Awards
    Леди Гага сменила девять нарядов на премии MTV Video Music Awards
    Леди Гага сменила девять нарядов на премии MTV Video Music Awards
    instagram.com/ladygaga/

    Главной темой образа Гаги определенно стала пандемия коронавируса – на такой вывод наталкивает тот факт, что ни один из костюмов не обошелся без экстравагантной маски. Певица начала вечер в космическом платье, а роль маски исполнял прозрачный купол, по виду напоминающий шлем скафандра. В следующий раз Гага предстала перед поклонниками в футуристичном радужном платье, дополненном жесткой ярко-розовой маской. И хоть этот образ уже выглядел достаточно шокирующим, следующий наряд ему нисколько не уступал.

    Награду в номинации «Песня года» Гага получала в классическом расклешенном платье, но сдержанность снизу уравновешивалась эпатажем сверху, ведь маска певицы выглядела так, будет её взяли со съемок фильма о постапокалипсисе вроде «Безумного Макса». Кстати, когда Гага вместе с Арианой Гранде исполняли хит Rain On Me, без маски тоже не обошлось. Если Ариана выбрала классическую защитную модель, Гага показала всем свою любовь к киберпанку, надев светодиодную маску.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 155-килограммовая модель плюс-сайз снялась в прозрачных трусиках (фото)

    Холлидей приняла пикантную позу на простынях нежного пудрового оттенка. Красотка оставила длинные рыжие волосы распущенными и сделала яркий макияж с акцентом на губы. Их выделила любимая красная помада знаменитости.

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    знаменитости певица Леди Гага
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