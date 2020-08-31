Леди Гага сменила девять нарядов на премии MTV Video Music Awards



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Певица Леди Гага instagram.com/ladygaga/

У каждого из нарядов была своя защитная маска

Церемония вручения наград премии MTV Video Music Awards 2020 стала для Леди Гаги по-настоящему грандиозной – певица была признана лучшим исполнителем года, а её наряды буквально сразили фанатов наповал. Гага известна своим умением эпатировать публику и на этот раз тоже решила ни в чем себя не ограничивать, по очереди представив зрителям девять ярких и порой весьма странных нарядов.

Главной темой образа Гаги определенно стала пандемия коронавируса – на такой вывод наталкивает тот факт, что ни один из костюмов не обошелся без экстравагантной маски. Певица начала вечер в космическом платье, а роль маски исполнял прозрачный купол, по виду напоминающий шлем скафандра. В следующий раз Гага предстала перед поклонниками в футуристичном радужном платье, дополненном жесткой ярко-розовой маской. И хоть этот образ уже выглядел достаточно шокирующим, следующий наряд ему нисколько не уступал.

Награду в номинации «Песня года» Гага получала в классическом расклешенном платье, но сдержанность снизу уравновешивалась эпатажем сверху, ведь маска певицы выглядела так, будет её взяли со съемок фильма о постапокалипсисе вроде «Безумного Макса». Кстати, когда Гага вместе с Арианой Гранде исполняли хит Rain On Me, без маски тоже не обошлось. Если Ариана выбрала классическую защитную модель, Гага показала всем свою любовь к киберпанку, надев светодиодную маску.

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