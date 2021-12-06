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    Лучшие свадебные фотографии в 2021 году

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    Лучшие свадебные фотографии в 2021 году

    Здесь вы найдете идеи для собственной свадьбы»

    Кажется, из-за пандемии вся жизнь приостановилась, но на отношения влюбленных это не распространяется, поэтому свадьбы все так же проходят по всему миру. А это значит, что не прекращался и поток милых и смешных моментов, которые попадают в прицел фотоаппаратов.

    Конкурс на лучший свадебный снимок выбрал самые-самые из них и назвал своего победителя в 2021 году. Им стала работа итальянца Фабио Мируллы. Но и фотографии других участников не отстают от него по эмоциональности и красоте!

    Победителем конкурса стал Фабио Мирулла из Италии. Этот снимок также стал лучшим в категории «Черно-белое фото».

    1 з 21
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    Fabio Mirulla
    Isle + Oak Photography
    Ruan Redelinghuys
    Groovy Banana
    Ken Pak
    Nikolaichik Photo
    Georgia Verrells
    Ekaterina Mukhina
    Mic Panic
    Brittany Diliberto
    Andrew and Bec – Willow & Wolf
    Nikolaichik Photo
    Matt Porteous
    Shari + Mike Vallely
    Damian Ciesla
    Christin Eide
    Jeff Chang
    Sergey Lapkovsky
    Anna Tarabrina
    CAFA LIU

    «Мне нравится делать необычные фотографии с обычными вещами. Они могут стать прекрасным реквизитом, если посмотреть на них другим взглядом», - говорит автор снимка.

    Ранее сообщалось, что «Игру престолов» хотели продлить еще на два сезона.

    О несбывшихся планах Мартина рассказал журналист Джеймс Эндрю Миллер в своей книге «Tinderbox: Безжалостное стремление HBO к новым границам». Миллер пообщался с агентом писателя Полом Хаасом и выяснил интересные детали.

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    Теги: фотография свадьба
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    Лучшие свадебные фотографии в 2021 году