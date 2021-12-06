Лучшие свадебные фотографии в 2021 году

Здесь вы найдете идеи для собственной свадьбы»

Кажется, из-за пандемии вся жизнь приостановилась, но на отношения влюбленных это не распространяется, поэтому свадьбы все так же проходят по всему миру. А это значит, что не прекращался и поток милых и смешных моментов, которые попадают в прицел фотоаппаратов.

Конкурс на лучший свадебный снимок выбрал самые-самые из них и назвал своего победителя в 2021 году. Им стала работа итальянца Фабио Мируллы. Но и фотографии других участников не отстают от него по эмоциональности и красоте!

Победителем конкурса стал Фабио Мирулла из Италии. Этот снимок также стал лучшим в категории «Черно-белое фото».

«Мне нравится делать необычные фотографии с обычными вещами. Они могут стать прекрасным реквизитом, если посмотреть на них другим взглядом», - говорит автор снимка.

Ранее сообщалось, что «Игру престолов» хотели продлить еще на два сезона.

О несбывшихся планах Мартина рассказал журналист Джеймс Эндрю Миллер в своей книге «Tinderbox: Безжалостное стремление HBO к новым границам». Миллер пообщался с агентом писателя Полом Хаасом и выяснил интересные детали.