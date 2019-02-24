Мама придумала очень необычный способ отмечать каждый месяц со дня рождения сына



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boredpanda.com

Отмечая ежемесячные вехи, Дани сфотографировала своего маленького Лоренцо, используя пиццу

Весьма оригинальный способ отмечать каждый месяц жизни своего маленького сына придумала фотограф Дани Ли Джанандреа из США. Для этого ей понадобилось 12 коробок с пиццей, камера и немножечко креативности.

«Обдумывая разные идеи с моей мамой, она сказала, что я действительно должна сделать что-то итальянское» - сказала Дани.

«Я отбросила несколько идей, но в конечном итоге решила, что если мы собираемся сделать это правильно, мы также можем получать ужин из этого каждый месяц».

Как рассказала сама мама, ей пришлось перебрать все меню ее любимой пиццерии, чтобы пиццы на снимках были разными, и у неё это неплохо получилось.

«Сначала я думала, может, использовать блюдо в форме пиццы, или класть его в коробку от пиццы, но потом решила – раз уж мы будем устраивать каждый месяц эту фотосессию, заодно уж и пиццы поедим!», - поделилась Дани.



«Я знала, как я хочу, чтобы это выглядело в моей голове, и хотя у нас есть любимая пицца, я знала, что нам придется менять ее месяц за месяцем».

«Мы позволяли себе трижды получать нашу любимую белую пиццу на протяжении всего проекта. Это действительно помогло нам разветвиться и попробовать несколько пицц, которые мы, вероятно, не попробовали бы - как пицца с песто и креветками. И мы обнаружили, что пицца с барбекю-курицей теперь может быть добавлена в наше обычное меню- так хорошо! Все пиццы были из нашего любимого местного заведения, Il Forno».

Джерело: boredpanda.com