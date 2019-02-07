Кейт Миддлтон призналась, что ее дети обожают готовить

Принц Джордж и принцесса Шарлотта готовят маме ужины

На днях герцогиня Кэтрин совершила официальный визит в начальную школу Lavender в Энфилде. Общаясь с учениками заведения, Кейт вспомнила и про своих детей. Так, супруга принца Уильяма с восторгом рассказала о том, как брат с сестрой помогают ей по дому.

Так, Кейт отметила, что принц Джордж и принцесса Шарлотта обожают вместе готовить для нее. «Иногда они готовят мне пасту с сыром. Один готовит макароны, другой добавляет сливки. А еще обязательно салат на гарнир», — рассказала герцогиня Кэмбриджская.

Напомним, недавно появилась информация о том, что Кейт готова отказаться от королевских обязанностей, чтобы снова стать мамой. Сейчас Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей. Самый младший ребенок, принц Луи, появился на свет в апреле прошлого года.