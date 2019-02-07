  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Кейт Миддлтон призналась, что ее дети обожают готовить

    • Розсилка
    Принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети - Кейт Миддлтон призналась, что ее дети обожают готовить
    Принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети
    Legion-Media

    Принц Джордж и принцесса Шарлотта готовят маме ужины

    На днях герцогиня Кэтрин совершила официальный визит в начальную школу Lavender в Энфилде. Общаясь с учениками заведения, Кейт вспомнила и про своих детей. Так, супруга принца Уильяма с восторгом рассказала о том, как брат с сестрой помогают ей по дому.

    Так, Кейт отметила, что принц Джордж и принцесса Шарлотта обожают вместе готовить для нее. «Иногда они готовят мне пасту с сыром. Один готовит макароны, другой добавляет сливки. А еще обязательно салат на гарнир», — рассказала герцогиня Кэмбриджская.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Кейт Миддлтон призналась, что ее дети обожают готовить
    Кейт Миддлтон призналась, что ее дети обожают готовить
    Legion-Media

    Напомним, недавно появилась информация о том, что Кейт готова отказаться от королевских обязанностей, чтобы снова стать мамой. Сейчас Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей. Самый младший ребенок, принц Луи, появился на свет в апреле прошлого года.

    Читайте також
    образ жизни дети звезд Кейт Миддлтон Принц Уильям
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ