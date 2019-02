В США дети заговорили с британским акцентом. В этом виновата свинка Пеппа

Британский мультсериал так популярен у американских детей, что они невольно подражают акценту героев

В США многие родители заметили, что их дети заговорили с британским акцентом. Оказалось, все из-за мультфильма «Свинка Пеппа», который производят в Великобритании с 2004 года. Мультсериал показывают по всему миру на разных языках, но в Америке его смотрят в оригинале ― на английском.

«Обриэль так часто смотрит «Свинку Пеппу», что иногда разговаривает с британским акцентом»

Aubrielle watches Peppa Pig so much that she speaks in a British accent sometimes pic.twitter.com/kx30HB0CCR

«Я надеюсь, все думают, что у моей дочери легкий британский акцент, потому что мы очень образованные, а не потому что она растет на мультике «Свинка Пеппа»

I hope people think my toddler has a slight English accent bc we're so cultured and not bc she's basically been raised by Peppa Pig