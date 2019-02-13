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    Жизнь

    В США дети заговорили с британским акцентом. В этом виновата свинка Пеппа

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    instagram.com/officialpeppa/ - В США дети заговорили с британским акцентом. В этом виновата свинка Пеппа
    instagram.com/officialpeppa/

    Британский мультсериал так популярен у американских детей, что они невольно подражают акценту героев

    В США многие родители заметили, что их дети заговорили с британским акцентом. Оказалось, все из-за мультфильма «Свинка Пеппа», который производят в Великобритании с 2004 года. Мультсериал показывают по всему миру на разных языках, но в Америке его смотрят в оригинале ― на английском.

    «Обриэль так часто смотрит «Свинку Пеппу», что иногда разговаривает с британским акцентом»

    «Я надеюсь, все думают, что у моей дочери легкий британский акцент, потому что мы очень образованные, а не потому что она растет на мультике «Свинка Пеппа»

    Как утверждает лингвист из Дартмутского колледжа Роберто Агудо, в британском акценте нет ничего страшного. Благодаря пластичности мозга, акцент исчезнет у них, как только они перестанут смотреть «Свинку Пеппу».

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