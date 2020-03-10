Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер с дочерью позировали в одинаковых нарядах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

22-летняя Кайли Дженнер старается все свободное время посвящать двухлетней дочери Сторми instagram.com/kyliejenner/

Звезда реалити-шоу считает, что малышка очень похожа на нее

22-летняя инстадива Кайли Дженнер приготовила парные костюмы для себя и девочки. Сама звезда надела нюдовый комбинезон с ярким принтом, а для Сторми выбрала кофточку и штанишки такого же оттенка. Модель сделала селфи в зеркало с дочерью.

screenshot_6_26

Фолловеры согласились с Дженнер, что дочь очень похожа на нее. «Такие крошки», «Это так мило», «Невозможная милота», «Просто твоя копия», - отметили подписчики.

Кайли Дженнер в новом образе стала похожа на Бейонсе. Молодая мама в «голом» платье снялась с актрисой на Багамах. Она вернулась к отцу своей дочери.