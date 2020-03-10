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    Лобода анонсировала тур по Германии

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    Лобода анонсировала тур по Германии

    Светлана Лобода анонсировала новый тур по Германии, который состоится в марте и октябре

    Об этом она сообщила в Instagram, сопроводив анонс собственным фото. На нем Лобода позирует в леопардовом купальнике и голубых сапогах, демонстрируя длинные ноги.

    «Собираю костюмы на Германию. В прошлом году были сумасшедшие концерты! Наша команда так ждала этот тур ... итак, начинаем в марте, продолжаем в октябре», - написала она.

    В марте и октябре 2020 года она даст концерты в Карлсруэ, Лемго, Дюссельдорфе, Брауншвейге, Берлине, Франкфурте-на-Майне, Кобленце, Гамбурге, Нюрнберге, Праге (единственный концерт в Чехии) и Ганновере.

    Всего запланировано 11 концертов: 5 в марте и 11 - в октябре. Подписчики звезды оценили ее внешний вид.

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    instagram.com/lobodaofficial
    instagram.com/lobodaofficial

    «Сильно стильно», «Купальник это униформа на сцене?», «Нереальная фигура», «Как интенсивно! Откуда берутся силы», «Какие копыта», «Ноги ноги ноги», «Моих глаз нет», - идет речь в комментариях.

    Некоторые из них предположили, что концерты Лободы могут оказаться под угрозой срыва из-за распространения коронавируса.

    знаменитости фотография Instagram концерт
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