Maruv взбудоражила горячими фото в белье



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Maruv оголила интимные части тела на фото в Instagram

Певица Maruv опубликовала откровенные фото с отдыха на Бали, и засветила сочную пятую точку в позе на корточках.

«Не хотите присоединиться ко мне в Джунглях?», - пишет Марув под фото.

На снимках Maruv позирует в черном купальнике среди деревьев. На первом фото Maruv присела на корточки спиной к фотографу, расставив колени, накинув на плечи леопардовую курточку. В таком ракурсе Марув бесстыже засветила все подробности своих ягодиц, сексуально обтянутых купальником.

На втором фото Марув стоит лицом к зрителю на дорожке среди деревьев, полностью демонстрируя стройные сексуальные ножки.

На третьем фото девушка спряталась среди ветвей и листьев, и на камеру смотрит хитрым взглядом с шикарным макияжем.