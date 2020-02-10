Maruv взбудоражила горячими фото в белье
Maruv оголила интимные части тела на фото в Instagram
Певица Maruv опубликовала откровенные фото с отдыха на Бали, и засветила сочную пятую точку в позе на корточках.
«Не хотите присоединиться ко мне в Джунглях?», - пишет Марув под фото.
На снимках Maruv позирует в черном купальнике среди деревьев. На первом фото Maruv присела на корточки спиной к фотографу, расставив колени, накинув на плечи леопардовую курточку. В таком ракурсе Марув бесстыже засветила все подробности своих ягодиц, сексуально обтянутых купальником.
На втором фото Марув стоит лицом к зрителю на дорожке среди деревьев, полностью демонстрируя стройные сексуальные ножки.
На третьем фото девушка спряталась среди ветвей и листьев, и на камеру смотрит хитрым взглядом с шикарным макияжем.