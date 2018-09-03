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    Инстаграм VS реальность: бьюти-блогеры запустили новый тренд

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    #pictureperfect и #instaception - Инстаграм VS реальность: бьюти-блогеры запустили новый тренд
    #pictureperfect и #instaception

    Тренд, который точно не понравится поклонникам Facetune

    Не секрет, что идеальные фото из Instagram часто не соответствуют действительности (спасибо Facetune и другим фоторедакторам). И бьюти-блогеры знают об этом, как никто другой. Для них не составляет труда с помощью косметики перевоплотиться в другого человека.

    На днях влогер Доминик Поррас запустил в Instagram новый флешмоб. Он выложил фото, на котором с помощью косметики подчеркнул разницу между реальной внешностью и картинкой, которую мы выкладываем в социальные сети.

    Доминик использовал косметику для проработки только центральной части лица, которую в итоге обвел рамкой, напоминающей Insta-страницу.

    Смысл флешмоба в том, чтобы выложить фотографии, которые подчеркивают разницу между реальностью и жизнью в соцсети. На части лица, чаще в области глаз, блогеры создают яркий макияж, который обводят в рамку инстаграма. Остальная часть лица остается без косметики.

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    Инстаграм VS реальность: бьюти-блогеры запустили новый тренд
    Инстаграм VS реальность: бьюти-блогеры запустили новый тренд
    Инстаграм VS реальность: бьюти-блогеры запустили новый тренд
    Инстаграм VS реальность: бьюти-блогеры запустили новый тренд
    Инстаграм VS реальность: бьюти-блогеры запустили новый тренд
    Инстаграм VS реальность: бьюти-блогеры запустили новый тренд
    Инстаграм VS реальность: бьюти-блогеры запустили новый тренд
    Инстаграм VS реальность: бьюти-блогеры запустили новый тренд
    Инстаграм VS реальность: бьюти-блогеры запустили новый тренд
    Инстаграм VS реальность: бьюти-блогеры запустили новый тренд
    Инстаграм VS реальность: бьюти-блогеры запустили новый тренд

    Идею подхватили сотни блогеров и теперь под хэштегами #pictureperfect и #instaception ты можешь найти тысячи подобных фото.

    Джерело: peopletalk.ru

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