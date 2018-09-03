Креативные фото любимой собаки: Яркие снимки бультерьера в объективе Рафаэля Мантесо



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Rafael Mantesso

Жена бросила мужа ни с чем, но он не растерялся и стал фотографировать своего бультерьера

Как там говорится? Что каждый конец это новое начало? Это именно то, что случилось с бразильским иллюстратором Рафаэлем Манцесо пару лет назад, когда он развелся со своей бывшей женой, которая бросила его, оставив ему лишь совершенно пустой дом с белыми стенами.

«Она забрала всю мебель, посуду, наши фотографии и украшения. Единственное, что она оставила, это мой бультерьер, которого она назвала в честь своего любимого дизайнера обуви Джимми Чу», — сказал мужчина.

Вдохновленный пустыми стенами и его собакой, Рафаэль начал делать снимки Джимми, бегающего по дому, и это было в тот момент, когда родилась эта юмористическая серия фотографий.

«Когда Джимми упал в счастливом истощении рядом с белой стеной, я взял маркер и нарисовал новый мир вокруг него. Внезапно я почувствовал вдохновение для рисования, для искусства, для возвращения к жизни».

Манцесо продолжает изображать своего бультерьера в забавных сценариях, которые являются результатом иллюстраций, которые теперь имеют поклонников почти 600 тыс. в Instagram.

Джерело: boredpanda.com