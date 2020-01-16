Ocean Art объявил победителя в конкурсе подводной фотографии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ocean Art Underwater Photo Contest и жюри фотоконкурса, который проходит уже восьмой год, определились с победителем 2019 года. Победители разделили 85 тыс. долл. призового фонда

Главный приз достался фотографу Грегу Лекеру и его снимку смешного тюленя-крабоеда, сделанному во время полярной экспедиции в районе Антарктического полуострова.

Несмотря на свое название, тюлени-крабоеды питаются не крабами, а крилем — планктонные рачки составляют около 95% их рациона, что возможно благодаря форме зубов тюленей, напоминающей сито.

Животное засасывает воду с крилем, сжимает челюсть и выталкивает воду наружу через отверстия между зубами, а рачки остаются внутри.

В этом году конкурс подводной фотографии представил новую специальную награду «Восходящая звезда» для лучшего молодого фотографа. Это звание получила Джулс Кейси, снявшая молодых морских коньков.

Фотографы соревновались в нескольких номинациях, среди которых «Широкий угол», «Макро», «Поведение морских обитателей», «Сохранение», «Портрет», «Подводное искусство» и другие категории.

Издание Underwater Photography Guide проводит конкурс Ocean Art Underwater Photo Contest уже восьмой год подряд.