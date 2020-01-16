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    Фото

    Ocean Art объявил победителя в конкурсе подводной фотографии

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    Ocean Art объявил победителя в конкурсе подводной фотографии

    Ocean Art Underwater Photo Contest и жюри фотоконкурса, который проходит уже восьмой год, определились с победителем 2019 года. Победители разделили 85 тыс. долл. призового фонда

    Главный приз достался фотографу Грегу Лекеру и его снимку смешного тюленя-крабоеда, сделанному во время полярной экспедиции в районе Антарктического полуострова.

    Несмотря на свое название, тюлени-крабоеды питаются не крабами, а крилем — планктонные рачки составляют около 95% их рациона, что возможно благодаря форме зубов тюленей, напоминающей сито. 

    Животное засасывает воду с крилем, сжимает челюсть и выталкивает воду наружу через отверстия между зубами, а рачки остаются внутри.

    В этом году конкурс подводной фотографии представил новую специальную награду «Восходящая звезда» для лучшего молодого фотографа. Это звание получила Джулс Кейси, снявшая молодых морских коньков. 

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    Ocean Art объявил победителя в конкурсе подводной фотографии
    Ocean Art объявил победителя в конкурсе подводной фотографии
    Ocean Art объявил победителя в конкурсе подводной фотографии
    Ocean Art объявил победителя в конкурсе подводной фотографии
    Ocean Art объявил победителя в конкурсе подводной фотографии
    Ocean Art объявил победителя в конкурсе подводной фотографии
    Ocean Art объявил победителя в конкурсе подводной фотографии
    Ocean Art объявил победителя в конкурсе подводной фотографии
    Ocean Art объявил победителя в конкурсе подводной фотографии
    Ocean Art объявил победителя в конкурсе подводной фотографии

    Фотографы соревновались в нескольких номинациях, среди которых «Широкий угол», «Макро», «Поведение морских обитателей», «Сохранение», «Портрет», «Подводное искусство» и другие категории.

    Издание Underwater Photography Guide проводит конкурс Ocean Art Underwater Photo Contest уже восьмой год подряд. 

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