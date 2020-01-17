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    Александр Турчинов рассказал украинцам, как проводит свой досуг

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    Александр Турчинов рассказал украинцам, как проводит свой досуг
    facebook.com/turchynov

    Турчинов оторвался на концерте украинской группы

    Бывший секретарь СНБО посетил концерт своей любимой украинской группы Ot Vinta, о чем и сообщил подписчикам на своей Facebook-странице. Отметим, что конуцерт коллектива прошел 16 января в Киеве.

    Турчинов опубликовал фотографию с выступления группы с участниками коллектива. Также он порекомендовал людям слушать украинское и поддерживать своих.

    «Классный был концерт. Ot Vinta – одна из моих любимых групп. Слушайте украинское!» – написал под фото Турчинов.

    Кстати, Турчинов позже сделал еще один пост по мотивам концерта.

    «Лидер группы Ot Vinta, музыкант, поэт и художник Юрий Григорович Журавель и его лучшая команда дали невероятный по энергетике концерт сегодня в Киеве. Украинская музыка, украинские песни – это действительно круто. Все, кто сегодня были в «Докер пабе», могут это подтвердить!» - написал Турчинов.

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    Александр Турчинов рассказал украинцам, как проводит свой досуг
    Александр Турчинов рассказал украинцам, как проводит свой досуг
    Александр Турчинов рассказал украинцам, как проводит свой досуг
    Александр Турчинов рассказал украинцам, как проводит свой досуг
    Александр Турчинов рассказал украинцам, как проводит свой досуг
    Александр Турчинов рассказал украинцам, как проводит свой досуг
    Александр Турчинов рассказал украинцам, как проводит свой досуг
    Александр Турчинов рассказал украинцам, как проводит свой досуг
    Александр Турчинов рассказал украинцам, как проводит свой досуг
    Александр Турчинов рассказал украинцам, как проводит свой досуг
    Александр Турчинов рассказал украинцам, как проводит свой досуг

    Ot Vinta - это украинский коллектив, один из лидеров рокабили-сцены. Сама группа родом из Ровно. Основатель коллектива - Юрий Журавель, который и сформировал группу в далеком 1993 году. Музыканты поют исключительно на украинском языке.

    фотография Украинская музыка Александр Турчинов музыка концерт
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