Александр Турчинов рассказал украинцам, как проводит свой досуг



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Турчинов оторвался на концерте украинской группы

Бывший секретарь СНБО посетил концерт своей любимой украинской группы Ot Vinta, о чем и сообщил подписчикам на своей Facebook-странице. Отметим, что конуцерт коллектива прошел 16 января в Киеве.

Турчинов опубликовал фотографию с выступления группы с участниками коллектива. Также он порекомендовал людям слушать украинское и поддерживать своих.

«Классный был концерт. Ot Vinta – одна из моих любимых групп. Слушайте украинское!» – написал под фото Турчинов.

Кстати, Турчинов позже сделал еще один пост по мотивам концерта.

«Лидер группы Ot Vinta, музыкант, поэт и художник Юрий Григорович Журавель и его лучшая команда дали невероятный по энергетике концерт сегодня в Киеве. Украинская музыка, украинские песни – это действительно круто. Все, кто сегодня были в «Докер пабе», могут это подтвердить!» - написал Турчинов.

Ot Vinta - это украинский коллектив, один из лидеров рокабили-сцены. Сама группа родом из Ровно. Основатель коллектива - Юрий Журавель, который и сформировал группу в далеком 1993 году. Музыканты поют исключительно на украинском языке.