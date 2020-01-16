Лилия Ребрик показала фото с отдыха на Мальдивах



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instagram.com/liliia.rebrik

Ребрик выбрала райское местечко у океана - Мальдивские острова

Новогодние и рождественские каникулы выдались у Лилии Ребрик и ее семьи весьма насыщенными - вместе с мужем Андреем Диким и дочками Дианой и Полиной она успела покататься на лыжах в Карпатах, а после на коньках в родных Черновцах.

Кроме того, ведущая побывала в гостях у своей бабушки, которой исполнилось 96 лет. Успела Лиля и поработать немного, однако в середине января наконец-то отправилась в долгожданный отпуск вместе с любимым супругом.

На своей странице в Instagram Ребрик показала первые кадры с отдыха, от которых так и веет счастьем. Оказалось, что теледива давно мечтала об отдыхе именно на Мальдивах.

На фото Лилия и Андрей запечатлены в обнимку на пляже, а также с бокалами вина на закате. Парочка одета в одинаковые футболки с надписью «жесть», которые они заказали себе на «жестяную» свадьбу.

Пользователи сети очень радуются за пару и желают им отличного отдыха в комментариях.