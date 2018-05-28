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    Минимум затрат и максимум сходства: Парень повторил образы знаменитостей и повеселил всех вокруг

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    Минимум затрат и максимум сходства: Парень повторил образы знаменитостей и повеселил всех вокруг

    Забавные фотопородии понравились даже Каре Делевинь

    Парень из итальянского города Навара Эммануил Феррари год назад создал страничку в соцсети Instagram под ником «Emi’s Life».

    И стал публиковать там ироничные пародии на знаменитостей. Эммануил копирует наряды звёзд, используя всё, что находилось под рукой.

    В ход идут мешки для мусора, фольга, пластиковая посуда и даже еда. Несмотря на такие необычные материалы, образы получаются очень даже похожими.

    Однажды известная модель Кара Делевинь увидела у этого парня пародию на себя и даже сделала репост в свой профиль. Предлагаем и вам взглянуть на его творчество.

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    Минимум затрат и максимум сходства: Парень повторил образы знаменитостей и повеселил всех вокруг
    Минимум затрат и максимум сходства: Парень повторил образы знаменитостей и повеселил всех вокруг
    Минимум затрат и максимум сходства: Парень повторил образы знаменитостей и повеселил всех вокруг
    Минимум затрат и максимум сходства: Парень повторил образы знаменитостей и повеселил всех вокруг
    Минимум затрат и максимум сходства: Парень повторил образы знаменитостей и повеселил всех вокруг
    Минимум затрат и максимум сходства: Парень повторил образы знаменитостей и повеселил всех вокруг
    Минимум затрат и максимум сходства: Парень повторил образы знаменитостей и повеселил всех вокруг
    Минимум затрат и максимум сходства: Парень повторил образы знаменитостей и повеселил всех вокруг
    Минимум затрат и максимум сходства: Парень повторил образы знаменитостей и повеселил всех вокруг
    Минимум затрат и максимум сходства: Парень повторил образы знаменитостей и повеселил всех вокруг
    Минимум затрат и максимум сходства: Парень повторил образы знаменитостей и повеселил всех вокруг
    Минимум затрат и максимум сходства: Парень повторил образы знаменитостей и повеселил всех вокруг
    Минимум затрат и максимум сходства: Парень повторил образы знаменитостей и повеселил всех вокруг
    Минимум затрат и максимум сходства: Парень повторил образы знаменитостей и повеселил всех вокруг
    Минимум затрат и максимум сходства: Парень повторил образы знаменитостей и повеселил всех вокруг
    Минимум затрат и максимум сходства: Парень повторил образы знаменитостей и повеселил всех вокруг
    Минимум затрат и максимум сходства: Парень повторил образы знаменитостей и повеселил всех вокруг
    Минимум затрат и максимум сходства: Парень повторил образы знаменитостей и повеселил всех вокруг
    Минимум затрат и максимум сходства: Парень повторил образы знаменитостей и повеселил всех вокруг
    Минимум затрат и максимум сходства: Парень повторил образы знаменитостей и повеселил всех вокруг
    Минимум затрат и максимум сходства: Парень повторил образы знаменитостей и повеселил всех вокруг
    Минимум затрат и максимум сходства: Парень повторил образы знаменитостей и повеселил всех вокруг

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    Джерело: twizz.ru

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