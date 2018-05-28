Минимум затрат и максимум сходства: Парень повторил образы знаменитостей и повеселил всех вокруг
-
Розсилка
Забавные фотопородии понравились даже Каре Делевинь
Парень из итальянского города Навара Эммануил Феррари год назад создал страничку в соцсети Instagram под ником «Emi’s Life».
И стал публиковать там ироничные пародии на знаменитостей. Эммануил копирует наряды звёзд, используя всё, что находилось под рукой.
В ход идут мешки для мусора, фольга, пластиковая посуда и даже еда. Несмотря на такие необычные материалы, образы получаются очень даже похожими.
Однажды известная модель Кара Делевинь увидела у этого парня пародию на себя и даже сделала репост в свой профиль. Предлагаем и вам взглянуть на его творчество.
Читайте также: Звезда «Игры престолов» и «Звездных войн» снялась в элегантном фотосете
Джерело: twizz.ru