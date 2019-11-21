Мисс Украина 2019 вылетала на конкурс Мисс Мира (фото)

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instagram.com/margoritapasha

В этом году за корону посоревнуются 90 девушек из разных стран мира

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша устроила фотосессию в аэропорту «Борисполь» перед своим вылетом в Лондон, где 14 декабря пройдет международный конкурс Мисс Мира 2019.

Провожать Маргариту пришли близкие друзья модели, а также те, кто хотел сфотографироваться победительницей конкурса красоты в Украине в этом году. Модель чувствовала себя расковано и была в хорошем расположении духа.

«Ну что, полетела», - написала под снимками Паша. На фото модель позирует с украинским флагом в окружении чемоданов с эмблемой конкурса «Мисс Украина».

Переглянути цей допис в Instagram Ещё Пару часов и буду в Лондоне Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha) 20 Лис 2019 р. о 7:38 PST

Девушка заявила, что летит в Лондон только за победой. При этом она отметила, что как минимум надеется, что займет место в топе международного конкурса красоты.

Также Маргарита рассказала, что хочет познакомиться с другими участницами Мисс Мира 2019. При этом в Лондоне ее будут поддерживать знакомые.