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    Мисс Украина 2019 вылетала на конкурс Мисс Мира (фото)

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    Мисс Украина 2019 вылетала на конкурс Мисс Мира (фото)
    instagram.com/margoritapasha

    В этом году за корону посоревнуются 90 девушек из разных стран мира

    Мисс Украина 2019 Маргарита Паша устроила фотосессию в аэропорту «Борисполь» перед своим вылетом в Лондон, где 14 декабря пройдет международный конкурс Мисс Мира 2019.

    Провожать Маргариту пришли близкие друзья модели, а также те, кто хотел сфотографироваться победительницей конкурса красоты в Украине в этом году. Модель чувствовала себя расковано и была в хорошем расположении духа.

    «Ну что, полетела», - написала под снимками Паша. На фото модель позирует с украинским флагом в окружении чемоданов с эмблемой конкурса «Мисс Украина».

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    Ещё Пару часов и буду в Лондоне

    Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha)

    Девушка заявила, что летит в Лондон только за победой. При этом она отметила, что как минимум надеется, что займет место в топе международного конкурса красоты.

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    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha

    Также Маргарита рассказала, что хочет познакомиться с другими участницами Мисс Мира 2019. При этом в Лондоне ее будут поддерживать знакомые.

    конкурс фотография модель Украина Instagram
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