Мисс Украина 2019 вылетала на конкурс Мисс Мира (фото)
В этом году за корону посоревнуются 90 девушек из разных стран мира
Мисс Украина 2019 Маргарита Паша устроила фотосессию в аэропорту «Борисполь» перед своим вылетом в Лондон, где 14 декабря пройдет международный конкурс Мисс Мира 2019.
Провожать Маргариту пришли близкие друзья модели, а также те, кто хотел сфотографироваться победительницей конкурса красоты в Украине в этом году. Модель чувствовала себя расковано и была в хорошем расположении духа.
«Ну что, полетела», - написала под снимками Паша. На фото модель позирует с украинским флагом в окружении чемоданов с эмблемой конкурса «Мисс Украина».
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Девушка заявила, что летит в Лондон только за победой. При этом она отметила, что как минимум надеется, что займет место в топе международного конкурса красоты.
Также Маргарита рассказала, что хочет познакомиться с другими участницами Мисс Мира 2019. При этом в Лондоне ее будут поддерживать знакомые.