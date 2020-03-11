Наоми Кэмпбелл путешествует в защитном костюме
Вспышка коронавируса вносит коррективы во внешний вид людей
Наоми Кэмпбелл появилась в международном аэропорту Брэдли не просто в респираторной маске и перчатках, а даже в антибактериальном костюме.
Для стопроцентной защиты от возможного заражения коронавирусом модель дополнила «униформу» очками.
«Безопасность превыше всего – следующий уровень», – иронично комментирует Наоми свой новый образ в Instagram.
Несмотря на подобную экипировку модель все же остается стильной, надевая сверху на защитный костюм двусторонний кашемировый кейп Burberry.
Еще в прошлом году супермодель опубликовала видео, на котором она показала, как уберечься от возможных микробов в полете.
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Естественно, она не могла не отреагировать на нарастающую угрозу заразиться коронавирусом.