Наоми Кэмпбелл путешествует в защитном костюме



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Вспышка коронавируса вносит коррективы во внешний вид людей

Наоми Кэмпбелл появилась в международном аэропорту Брэдли не просто в респираторной маске и перчатках, а даже в антибактериальном костюме.

Для стопроцентной защиты от возможного заражения коронавирусом модель дополнила «униформу» очками.

«Безопасность превыше всего – следующий уровень», – иронично комментирует Наоми свой новый образ в Instagram.

Несмотря на подобную экипировку модель все же остается стильной, надевая сверху на защитный костюм двусторонний кашемировый кейп Burberry.

Еще в прошлом году супермодель опубликовала видео, на котором она показала, как уберечься от возможных микробов в полете.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi) 6 Бер 2020 р. о 8:49 PST

Естественно, она не могла не отреагировать на нарастающую угрозу заразиться коронавирусом.