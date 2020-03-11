  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Наоми Кэмпбелл путешествует в защитном костюме

    • Розсилка
    Наоми Кэмпбелл путешествует в защитном костюме

    Вспышка коронавируса вносит коррективы во внешний вид людей

    Наоми Кэмпбелл появилась в международном аэропорту Брэдли не просто в респираторной маске и перчатках, а даже в антибактериальном костюме.

    Для стопроцентной защиты от возможного заражения коронавирусом модель дополнила «униформу» очками.

    «Безопасность превыше всего – следующий уровень», – иронично комментирует Наоми свой новый образ в Instagram.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    instagram.com/naomi
    instagram.com/naomi
    instagram.com/naomi

    Несмотря на подобную экипировку модель все же остается стильной, надевая сверху на защитный костюм двусторонний кашемировый кейп Burberry.

    Еще в прошлом году супермодель опубликовала видео, на котором она показала, как уберечься от возможных микробов в полете.

    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

    Естественно, она не могла не отреагировать на нарастающую угрозу заразиться коронавирусом.

    знаменитости фотография модель безопасность Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ