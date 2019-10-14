  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Невеста Розенко перепугала прохожих внешним видом (фото)

    • Розсилка
    Невеста Розенко перепугала прохожих внешним видом (фото)
    instagram.com/elena_kristina_lebed

    На странице Кристины в сети Instagram появились новые фото

    Телеведущая и невеста бывшего вице-премьера Украины Павла Розенко Елена-Кристина Лебедь, судя по всему, является обладательницей хорошего чувства юмора и частенько радует своих подписчиков в сети снимками из личной жизни.

    Девушку часто упрекают, что она слишком худая и «светит костями». Чтобы хоть как-то оправдать свою изящную стройную фигуру она решила примерить плюшевый костюм свиньи. К слову, под публикацией девушка добавила смешную подпись.

    ____12.07.35_01
    instagram.com/elena_kristina_lebed

    «Без шапки! Зато поела!», — написала ведущая.

    Многие пользователи оценили такой юмор Елены-Кристины и тоже подшутили над ней в ответ.

    «Кристина, вы такая толстая, срочно худеть», «Самая очаровательная хрюшечка, с головой!», «Новые технологии, для отпугивания аферистов«, «Какая симпанишная хрюшка», «Ого! Поправилась!», — написали поклонники.

    Джерело: znaj.ua

    Читайте також
    фотография технологии телеведущая Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ