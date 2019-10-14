Невеста Розенко перепугала прохожих внешним видом (фото)



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instagram.com/elena_kristina_lebed

На странице Кристины в сети Instagram появились новые фото

Телеведущая и невеста бывшего вице-премьера Украины Павла Розенко Елена-Кристина Лебедь, судя по всему, является обладательницей хорошего чувства юмора и частенько радует своих подписчиков в сети снимками из личной жизни.

Девушку часто упрекают, что она слишком худая и «светит костями». Чтобы хоть как-то оправдать свою изящную стройную фигуру она решила примерить плюшевый костюм свиньи. К слову, под публикацией девушка добавила смешную подпись.

instagram.com/elena_kristina_lebed

«Без шапки! Зато поела!», — написала ведущая.

Многие пользователи оценили такой юмор Елены-Кристины и тоже подшутили над ней в ответ.

«Кристина, вы такая толстая, срочно худеть», «Самая очаровательная хрюшечка, с головой!», «Новые технологии, для отпугивания аферистов«, «Какая симпанишная хрюшка», «Ого! Поправилась!», — написали поклонники.

Джерело: znaj.ua