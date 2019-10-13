В Украине создали фотопроект о шрамах и принятии себя (фото)



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hmarochos.kiev.ua

Люди со шрамами, их внешность, истории и способы принятия себя стали темой антропологически-визуального проекта «No Matter» журналистки Элина Гард и фотографа Виктории Рой.

Сейчас автора отсняли 13 участников и запланировали еще около семи съемок. По завершении съемок автора проекта хотят организовать выставку.

К фотографиям Виктории Элина берет у героев и героинь интервью, которые будут размещены в виде текста на выставке рядом с и снимками.

Так, 31-летняя Аня со шрамом после удаления селезенки рассказывает:

«Был небольшой удар. Я упала на спину. Ничего не заломила, а не ударилась головой. С моим парнем было все в порядке. Что с мопедом, я не знала, но почувствовала, что внутри меня что-то случилось. Лихорадило, начался мандраж. Меня забрала скорая помощь. Оказалось, что селезенка разорвалась, и меня мгновенно отправили на операционный стол».

Своими ощущениями делится и Аня, у которой ожог на лице.

«Я постоянно чувствую шрам, как дыхание. И он помогает мне чувствовать. Например, когда я сосредотачиваюсь на его существовании, я могу вспомнить о чем-то хорошее или о чувстве любви. В этот момент я сразу вспоминаю, что могу производить любовь. Он для меня объект медитации ».

Джерело: hmarochos.kiev.ua