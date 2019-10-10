Новейший смартфон iPhone 11 Pro заметили в Раде (фото)



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hitech.vesti.ru

Пользователей сети взбудоражило новое фото из Верховной Рады

В сети обсуждают фотографию с Верховной Рады, на которой у депутата видно новый смартфон iPhone 11 Pro, продажи которого в Украине официально еще не начались. Снимок выложил фотограф Ян Доброносов на своей странице в Facebook.

Данное фото сильно взбудоражило сеть, поскольку официальный старт продаж новых iPhone 11 в Украине начнется только с 11 октября. Пользователи считают, что данный смартфон является контрабандой, и это очень плохой пример для украинцев.

facebook.com/yan.dobronosov

Но точно сказать, что это «серый» iPhone нельзя, потому что его могли приобрести за границей.

Вот, что думают пользователи сети по этому поводу: «Очень и очень дорого, «Бедствуют «слуги», «Когда получил первую зарплату», «Телефон, это копейки! В ВР сидят не бедные люди, не стоит так уж реагировать на появление нового телефона, за год будет у четвертой части населения», «Тут мне подсказали, что такой фасон маникюра - это уже глубокое устаревшее ретро. Но ногти ухоженные, это да», «Контрабанда стоп?», «Контрабас! Официально в Украине продажи с 11 октября. Вот какой пример нардепы дают людям», «Дорого-богато».