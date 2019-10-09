Александр Пономарев сделал признание о своем здоровье
Александр Пономарев в детстве страдал от малокровия и ему грозили совершенно непредсказуемые последствия
Александр Пономарев, известный украинский музыкант, рассказал, что в детстве был очень болезненным ребенком и это могло привести к печальным последствиям, но мама его спасла и дала путевку в жизнь, купив ему первый музыкальный инструмент.
Мама артиста сделала все возможное, чтобы найти для него донора и хороших врачей. Фактически она спасла сына.
После того как Александр пошел на поправку, она отдала его во всевозможные секции, а также записала его в музыкальную школу.
«У меня все забирали в детском саду, били меня. Не хватало мне 300 граммов крови. Потом меня отправили в музыкальную школу, но это было очень дорого. Поэтому я потом отправился на спорт, который был бесплатным», - рассказал Пономарев.
Мама отдала его на бокс, который пришлось бросить, так как обнаружились проблемы со зрением. Чтобы сын не переживал по этому поводу, мама купила ему настоящий синтезатор.
В подростковом возрасте Александр Пономарев начал самостоятельно зарабатывать – играл на свадьбах и пел в ресторанах. В 17 лет он на свои собственно заработанные деньги купил первый автомобиль.
Джерело: rbc.ua