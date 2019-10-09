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    Александр Пономарев сделал признание о своем здоровье

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    Александр Пономарев сделал признание о своем здоровье
    instagram.com/ponomaryovoleksandr

    Александр Пономарев в детстве страдал от малокровия и ему грозили совершенно непредсказуемые последствия

    Александр Пономарев, известный украинский музыкант, рассказал, что в детстве был очень болезненным ребенком и это могло привести к печальным последствиям, но мама его спасла и дала путевку в жизнь, купив ему первый музыкальный инструмент.

    Мама артиста сделала все возможное, чтобы найти для него донора и хороших врачей. Фактически она спасла сына.

    После того как Александр пошел на поправку, она отдала его во всевозможные секции, а также записала его в музыкальную школу.

    «У меня все забирали в детском саду, били меня. Не хватало мне 300 граммов крови. Потом меня отправили в музыкальную школу, но это было очень дорого. Поэтому я потом отправился на спорт, который был бесплатным», - рассказал Пономарев.

    Мама отдала его на бокс, который пришлось бросить, так как обнаружились проблемы со зрением. Чтобы сын не переживал по этому поводу, мама купила ему настоящий синтезатор.

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    instagram.com/ponomaryovoleksandr
    instagram.com/ponomaryovoleksandr
    instagram.com/ponomaryovoleksandr
    instagram.com/ponomaryovoleksandr
    instagram.com/ponomaryovoleksandr
    instagram.com/ponomaryovoleksandr
    instagram.com/ponomaryovoleksandr
    instagram.com/ponomaryovoleksandr
    instagram.com/ponomaryovoleksandr
    instagram.com/ponomaryovoleksandr

    В подростковом возрасте Александр Пономарев начал самостоятельно зарабатывать – играл на свадьбах и пел в ресторанах. В 17 лет он на свои собственно заработанные деньги купил первый автомобиль.

    Джерело: rbc.ua

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