У Запоріжжі «накрили» підпільне казино
У Запоріжжі «накрили» підпільне казино
Фото: Роман Мазурик
В приміщенні казино провели обшук, вилучили незаконне ігрове обладнанняПрацівники прокуратури та СБУ закрили підпільний гральний заклад, розташований у центрі Запоріжжя.
Про це повідомив керівник Запорізької місцевої прокуратури № 2 Роман Мазурик у Facebook.
«В самісінькому центрі Запоріжжя, на вулиці Сталеварів ділки організували фешенебельне казино з «однорукими бандитами» та рулеткою», –повідомив Роман Мазурик.
За його словами. працівники Запорізької місцевої прокуратури №2 разом з співробітниками УСБУ в Запорізькій області, здійснили операцію з ліквідації підпільного казино.
Фото: Роман Мазурик
В приміщенні казино провели обшук, вилучили незаконне ігрове обладнання.
Нагадаємо, на столичній Оболоні поліцейські викрили казино, вхід у яке здійснювався через домовленості у мобільних додатках.