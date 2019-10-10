  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Запоріжжі «накрили» підпільне казино

    • Розсилка
    У Запоріжжі &laquo;накрили&raquo; підпільне казино - У Запоріжжі «накрили» підпільне казино
    У Запоріжжі «накрили» підпільне казино
    Фото: Роман Мазурик

    В приміщенні казино провели обшук, вилучили незаконне ігрове обладнання

    Працівники прокуратури та СБУ закрили підпільний гральний заклад, розташований у центрі Запоріжжя.

    Про це повідомив керівник Запорізької місцевої прокуратури № 2 Роман Мазурик у Facebook.

    «В самісінькому центрі Запоріжжя, на вулиці Сталеварів ділки організували фешенебельне казино з «однорукими бандитами» та рулеткою», –повідомив Роман Мазурик.

    За його словами. працівники Запорізької місцевої прокуратури №2 разом з співробітниками УСБУ в Запорізькій області, здійснили операцію з ліквідації підпільного казино.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    У Запоріжжі «накрили» підпільне казино
    У Запоріжжі «накрили» підпільне казино
    У Запоріжжі «накрили» підпільне казино
    У Запоріжжі «накрили» підпільне казино
    У Запоріжжі «накрили» підпільне казино
    У Запоріжжі «накрили» підпільне казино
    У Запоріжжі «накрили» підпільне казино
    Фото: Роман Мазурик

    В приміщенні казино провели обшук, вилучили незаконне ігрове обладнання. 

    Нагадаємо, на столичній Оболоні поліцейські викрили казино, вхід у яке здійснювався через домовленості у мобільних додатках. 

    Запоріжжя обшук СБУ Facebook онлайн-казино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ