У Запоріжжі «накрили» підпільне казино



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У Запоріжжі «накрили» підпільне казино Фото: Роман Мазурик

В приміщенні казино провели обшук, вилучили незаконне ігрове обладнання

Працівники прокуратури та СБУ закрили підпільний гральний заклад, розташований у центрі Запоріжжя.

Про це повідомив керівник Запорізької місцевої прокуратури № 2 Роман Мазурик у Facebook.

«В самісінькому центрі Запоріжжя, на вулиці Сталеварів ділки організували фешенебельне казино з «однорукими бандитами» та рулеткою», –повідомив Роман Мазурик.

За його словами. працівники Запорізької місцевої прокуратури №2 разом з співробітниками УСБУ в Запорізькій області, здійснили операцію з ліквідації підпільного казино.

В приміщенні казино провели обшук, вилучили незаконне ігрове обладнання.

Нагадаємо, на столичній Оболоні поліцейські викрили казино, вхід у яке здійснювався через домовленості у мобільних додатках.