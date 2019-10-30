Новое фото Кивы в Раде порвало cеть

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facebook.com/kivailya

Журналист говорит, на это фото его натолкнул сам нардеп, поинтересовавшись вкусами репортера

Фотожурналист Ян Доброносов обнародовал в cети новое фото народного депутата от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ильи Кивы.

Кива ехидно улыбнулся на фото, что вызвало соответствующие ассоциации с недавним инцидентом. «Странный человек. Посмотрел на меня и спросил, каких женщин я люблю», – рассказал Доброносов.

Он ничего не ответил Киве, так как не считает эту тему возможной для публичного обсуждения, тем более именно с этим депутатом.

facebook.com/yan.dobronosov

Напомним, что не так давно Кива оскандалился в Раде, когда манипулировал у себя в паху, разглядывая профиль известной одесской модели.

«Жаль, на фото его рук не видно», «Хочет поделиться», «А не было обращения «доктор»?» – смеются в комментариях пользователи.

Как ни странно, Кива считает, что такая популярность - это достоинство, и ему нечего стыдиться.